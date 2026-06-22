Μουντιάλ 2026: «Ουάου, το Πράσινο Ακρωτήρι προκαλεί άλλο ένα σοκ», 2-2 την Ουρουγουάη

Μετά το ματς με την Ισπανία (0-0), το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε ξανά το «θαύμα του» στο Μουντιάλ 2026 κι απέναντι στην Ουρουγουάη, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου.

Έτσι, με 2 βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια, έμεινε «ζωντανό» στη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «32», την οποία θα διεκδικήσει στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

Στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι, το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε ξανά αίσθηση και κατάφερε να προηγηθεί στο 21’ με το εξαιρετικό απευθείας φάουλ του Κέβιν Πίνα Λενίνι, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ για το Πράσινο Ακρωτήρι σε τελικά Μουντιάλ.

Οι Ουρουγουανοί χωρίς να εντυπωσιάζουν, βρήκαν τον τρόπο να φτάσουν στην ανατροπή πριν απ’ το ημίχρονο. Ο Αραούχο στο 44’ με κεφαλιά-ψαράκι (έπειτα από κεφαλιά του Μπεντανκούρ στο δοκάρι) κι ο Κανόμπιο με πλασέ στο 45’+6’ έφεραν τα πάνω-κάτω για τη «σελέστε».

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, το Πράσινο Ακρωτήρι βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 61’, όταν από μεγάλο λάθος του Ολιβέρα, ο Έλιο Βαρέλα που είχε περάσει στο γήπεδο τρία λεπτά νωρίτερα, έκλεψε την μπάλα, απέφυγε τον Μουσλέρα κι έκανε το 2-2 για το Πράσινο Ακρωτήρι μέσα σε αποθέωση.

Η Ουρουγουάη πίεσε για το τρίτο γκολ, αλλά σπατάλησε κάθε μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε και το τελικό 2-2 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)

Κίτρινες: 20’ Μπεντανκούρ, 58’ Ολιβέρα - 5’ Καμπράλ (χάνει τον επόμενο αγώνα με τη Σαουδική Αραβία), 90+4’ Ντίνεϊ

Μουντιάλ 2026: Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα, Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπρια, Ουγκάρτε (70’ Ντε Λα Κρουζ), Μπεντανκούρ, Κανόμπιο, Μάξι Αραούχο (81’ Ροντρίγκες), Βαλβέρδε, Βίνιας (70’ Νούνιες).

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο «Μπουμπίστα»): Βοζίνια, Μορέιρα, Πίκο, Ντίνεϊ, Καμπράλ, Λενίνι (71’ Λαρός Ντουάρτε), Αρκάνζο, Μέντες, Μοντέιρο (80’ Σεμέδο), Ροντρίγκες (58’ Έλιο Βαρέλα), Μπεντσιμόλ (59’ Ντα Κόστα).

Μουντιάλ 2026: «Το Πράσινο Ακρωτήρι προκαλεί άλλο ένα σοκ στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

«Το Πράσινο Ακρωτήρι προκαλεί άλλο ένα σοκ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς το γκολ του Βαρέλα σφραγίζει την ισοπαλία με την Ουρουγουάη» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στον Guardian.

Και συνεχίζει: «Ουάου. Το παραμύθι συνεχίζεται για το Πράσινο Ακρωτήρι, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τον Μαρσέλο Μπιέλσα και την Ουρουγουάη. Αυτό το μικροσκοπικό έθνος με πληθυσμό ισοδύναμο με αυτόν του Μπρίστολ ντρόπιασε για άλλη μια φορά την αριστοκρατία του Μουντιάλ. Τι διασκέδαση, τι υπέροχη διασκέδαση. Η Ουρουγουάη οδεύει τώρα στον τελευταίο αγώνα του Ομίλου Η, εναντίον της Ισπανίας με τη συμμετοχή της στο τουρνουά να είναι σε σοβαρό κίνδυνο. Η Ουρουγουάη είχε ήδη αποτύχει να νικήσει τη Σαουδική Αραβία. Το Πράσινο Ακρωτήρι έχει μεγάλες και δικαιολογημένες ελπίδες να νικήσει τους Σαουδάραβες την Παρασκευή. Και μπορεί να μην χρειαστεί καν, αφού με τις ισοπαλίες μπορεί να περάσουν στους 32».

Μουντιάλ 2026: Το μήνυμα του προπονητή του Πράσινου Ακρωτηρίου

Ο προπονητής του Πράσινου Ακρωτηρίου, Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο ή κατά κόσμον «Μπουμπίστα», πιστεύει ότι οι πρωτοεμφανιζόμενοι σε Μουντιάλ ποδοσφαιριστές της ομάδας του, απέδειξαν πως τα όνειρα μπορούν να υπερισχύσουν των οικονομικών περιορισμών, μετά τη νέα πολύτιμη ισοπαλία (2-2) απέναντι στην Ουρουγουάη.

Η αφρικανική χώρα έχει πλέον αποσπάσει ισοπαλίες απέναντι στις ισχυρές Ισπανία και Ουρουγουάη, παραμένοντας σε τροχιά μιας ιστορικής πρόκρισης στη νοκ άουτ φάση των «32». Κι ο «Μπουμπίστα», που ψηφίστηκε κορυφαίος προπονητής της Αφρικής για την περασμένη σεζόν, έχει κάθε λόγο να ονειρεύεται.

«Μόλις μπεις στο γήπεδο, πολλά πράγματα εξισώνονται. Όσο μεγάλος κι αν είναι ο αντίπαλος στη διεθνή σκηνή, πολλές εθνικές ομάδες γίνονται ίσες. Θέλαμε να δείξουμε ότι αυτό δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλες πτυχές της ζωής. Να αποδείξουμε ότι μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, είτε είναι οικονομικές είτε οποιασδήποτε άλλης φύσης. Αρκεί να έχεις ένα όνειρο και να το κυνηγάς».

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Πράσινου Ακρωτηρίου κάνουν πλέον τον ομοσπονδιακό τεχνικό να σκέφτεται σοβαρά την πρόκριση από τον όμιλο του Μουντιάλ των 48 ομάδων, όπου προκρίνονται και οι καλύτερες τρίτες.

Η ομάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με δύο βαθμούς, όσους έχει και η Ουρουγουάη, ενώ απέχει δύο βαθμούς από την πρωτοπόρο Ισπανία. Η Σαουδική Αραβία είναι τελευταία με έναν βαθμό, μία αγωνιστική πριν από το τέλος.

«Με βάση όσα έχουμε κάνει απέναντι σε δύο ομάδες διεθνούς επιπέδου, θεωρώ ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι η πρόκριση», είπε.

«Αν το σκεφτόμαστε, είναι απολύτως θεμιτό με βάση όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Παράλληλα, όμως, γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες του ομίλου έχουν επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσουν».

Ο 56χρονος προπονητής τόνισε ότι η αποστολή της ομάδας του ξεπερνά τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα. «Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τη χώρα μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν αφορά μόνο τον τρόπο που παίζουμε ποδόσφαιρο. Αφορά τα πάντα: τον πολιτισμό μας, τη μουσική μας, την ιστορία μας, τους φιλάθλους μας, όλα αυτά. Θέλουμε οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του κόσμου να γνωρίσουν το Πράσινο Ακρωτήρι γι' αυτό που πραγματικά είναι, προβάλλοντας την ταυτότητα του λαού μας».

Παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε δύο πρώην παγκόσμιες πρωταθλήτριες ομάδες, ο «Μπουμπίστα» υπογράμμισε ότι οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να παραμείνουν προσγειωμένοι ενόψει του τελευταίου αγώνα των ομίλων απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

«Πρέπει να κρατήσουν τα πόδια τους στο έδαφος. Ξέρουμε ότι θα είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και η Σαουδική Αραβία έχει πιθανότητες πρόκρισης», προειδοποίησε. «Προφανώς όλα τα παιχνίδια θα είναι απαιτητικά για όλες τις ομάδες, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε οπωσδήποτε να νικήσουμε».

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Μπουμπίστα πρόσφερε ένα δώρο στον προπονητή της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, λέγοντας ότι ήταν ένα μικρό ενθύμιο από το Πράσινο Ακρωτήρι, ώστε ο 70χρονος τεχνικός να θυμάται τη χώρα του.

«Για εμένα και για πολλούς ακόμη προπονητές, ιδιαίτερα στην Αφρική, ο Μπιέλσα είναι ένας δάσκαλος. Έχουμε μελετήσει όσα έκανε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ήμουν πραγματικά πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω προσωπικά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian