Μουντιάλ 2026: Όσα έγιναν στην τελετή έναρξης στο Μεξικό – Έλαμψαν Σακίρα, Αντρέα Μποτσέλι, Σάλμα Χάγιεκ

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε και μετά από τέσσερα χρόνια προσμονής, το μεγαλύτερο θέαμα του ποδοσφαίρου επέστρεψε στη μεγαλύτερη μορφή του, με 48 ομάδες και 104 αγώνες σε 39 ημέρες.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε την Πέμπτη 11/6 στη Πόλη του Μεξικού, ωστόσο, πριν από τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα της διοργάνωσης (22:00), ανάμεσα στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική, οι περίπου 88.000 φίλαθλοι του ποδοσφαίρου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την πρώτη (από τις τρεις) μεγαλοπρεπείς τελετές έναρξης στο στάδιο «Αζτέκα», το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στάδιο της λατινικής Αμερικής.

Συνδυάζοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, το ποδόσφαιρο γιόρτασε μέσα από μελωδίες, δυνατούς ρυθμούς και εκθαμβωτικές ερμηνείες, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη. Σημείο αναφοράς του φαντασμαγορικού σόου ήταν επίσης το «Papel Picado» (τρυπημένο ή κομμένο χαρτί), μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με περίτεχνα σχέδια κομμένα σε λεπτά φύλλα μεταξόχαρτου.

Με τη λάμψη της Σακίρα να κυριαρχεί στην σκηνή και μια σειρά από διεθνείς μουσικούς αστέρες να δίνουν τον δικό τους τόνο στη βραδιά, το ποδόσφαιρο ενώθηκε με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σόου, αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο εθνικών ομάδων.



Κεντρικό πρόσωπο της γιορτής ήταν η τέσσερις φορές βραβευμένη με Grammy, Σακίρα. Η «βασίλισσα» της ποπ στη Λατινική Αμερική ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Μπούρνα Μπόι.

Shakira and Burna Boy performing Dai Dai at the Opening Ceremony in Mexico City 🔥 #FIFAWorldCup2026 https://t.co/mFs1WlwORy pic.twitter.com/KlrTOqSrip — The Sports Archbishop 🇰🇪 (@Jason_Sagini) June 12, 2026

El #Mundial nos une a todos, con esas frases arranca la ceremonia de inauguración con palabras en español e inglés de @liladowns balones dorados, mujeres con atuendo azteca y chicas con trajes folclóricos y tenis pic.twitter.com/jfkVv5sLLv — La Aurora (@AuroradeMexico) June 11, 2026

Η Νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια Τίλα και ο Κολομβιανός τραγουδιστής J Balvin ήταν άλλα δύο δημοφιλή ονόματα στο καστ των αστέρων, το οποίο συμπλήρωσαν οι Μεξικανοί τραγουδιστές, Αλεχάντρο Φερνάντες, Λίλα Ντάουνς και Μπελίντα, καθώς και ο Ντάνι Όσιαν από τη Βενεζουέλα.

Εντυπωσιακή ήταν φυσικά, η εμφάνιση του θρυλικού Αντρέα Μποτσέλι, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα μοναδικό ντουέτο με την σταρ φαινόμενο της Kpop, EJAE, που ερμηνεύει το πολυβραβευμένο «Golden», της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Kpop Demon Hunters».

Ο Αλεχάντρο Φερνάντες τραγούδησε τον εθνικό ύμνο του Μεξικού, ενώ η επίσημη πρέσβειρα της χώρας για το Μουντιάλ είναι η γνωστή ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ, που έδωσε το δικό της στίγμα στην τελετή.

World Cup 2026 Opening Ceremony Anthem |

The Most Spectacular Opening Ceremony Ever

🎶🎹🎙️🎵🎧🎤 pic.twitter.com/jCwpUUQAtz — Bharat Uday (@esskayem08) June 12, 2026

Ακόμη οι θεατές στο «Αζτέκα» και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών σε όλο τον πλανήτη, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και δύο από τα κορυφαία συγκροτήματα της Λατινικής Αμερικής, τους «Maná» από το Μεξικό και τους «Los Ángeles Azules».

Να σημειωθεί ότι το χθεσινοβραδινό πάρτι δεν είναι το μοναδικό, καθώς από την στιγμή που το Μουντιάλ 2026 συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες, τη σκυτάλη παίρνει σήμερα, στις 12 Ιουνίου, το Τορόντο και το «BMO Field», όπου ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία, ενώ η «αυλαία» των εορτασμών θα πέσει στο στάδιο «SoFi» του Λος Άντζελες, όπου οι ΗΠΑ θ' αντιμετωπίσουν τον Παναμά.

Εκεί, επικεφαλής της εκδήλωσης θα είναι η πασίγνωστη σταρ της ποπ, Κέιτι Πέρι, αλλά και οι «Ava Max», «BIA», Ντίπλο, «Major Lazer» και ο Νιγηριανός σούπερ σταρ, Νταβίντο.

Un poco del Show de Inauguración del Mundial, no sé ustedes pero yo hubiera preferido ver al El Trono de Mexico 😎🏟️🇲🇽



📸: Redes Sociales pic.twitter.com/kQclsZA71b — El Parlante (@ElParlanteMX) June 12, 2026

#InPics | A glittering opening ceremony featuring Shakira, Burna Boy and J Balvin set the stage for the start of the 2026 FIFA World Cup at Estadio Azteca. On the pitch, Mexico made a dream start as Julián Quiñones and Raúl Jiménez scored in a 2-0 victory over South Africa… pic.twitter.com/bFKcbndFAu — IndiaToday (@IndiaToday) June 12, 2026

Με πληροφορίες από ESPN, ABC, ΑΠΕ-ΜΠΕ