Αθλητισμός

Μουντιάλ 2026: Όσα έγιναν στην τελετή έναρξης στο Μεξικό – Έλαμψαν Σακίρα, Αντρέα Μποτσέλι, Σάλμα Χάγιεκ

Οι περίπου 88.000 φίλαθλοι του ποδοσφαίρου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την πρώτη (από τις τρεις) μεγαλοπρεπείς τελετές έναρξης στο στάδιο «Αζτέκα»

The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε και μετά από τέσσερα χρόνια προσμονής, το μεγαλύτερο θέαμα του ποδοσφαίρου επέστρεψε στη μεγαλύτερη μορφή του, με 48 ομάδες και 104 αγώνες σε 39 ημέρες.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε την Πέμπτη 11/6 στη Πόλη του Μεξικού, ωστόσο, πριν από τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα της διοργάνωσης (22:00), ανάμεσα στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική, οι περίπου 88.000 φίλαθλοι του ποδοσφαίρου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την πρώτη (από τις τρεις) μεγαλοπρεπείς τελετές έναρξης στο στάδιο «Αζτέκα», το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στάδιο της λατινικής Αμερικής.

Συνδυάζοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, το ποδόσφαιρο γιόρτασε μέσα από μελωδίες, δυνατούς ρυθμούς και εκθαμβωτικές ερμηνείες, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη. Σημείο αναφοράς του φαντασμαγορικού σόου ήταν επίσης το «Papel Picado» (τρυπημένο ή κομμένο χαρτί), μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με  περίτεχνα σχέδια κομμένα σε λεπτά φύλλα μεταξόχαρτου. 

Με τη λάμψη της Σακίρα να κυριαρχεί στην σκηνή και μια σειρά από διεθνείς μουσικούς αστέρες να δίνουν τον δικό τους τόνο στη βραδιά, το ποδόσφαιρο ενώθηκε με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σόου, αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
 
Κεντρικό πρόσωπο της γιορτής ήταν η τέσσερις φορές βραβευμένη με Grammy, Σακίρα. Η «βασίλισσα» της ποπ στη Λατινική Αμερική ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Μπούρνα Μπόι.

Η Νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια Τίλα και ο Κολομβιανός τραγουδιστής J Balvin ήταν άλλα δύο δημοφιλή ονόματα στο καστ των αστέρων, το οποίο συμπλήρωσαν οι Μεξικανοί τραγουδιστές, Αλεχάντρο Φερνάντες, Λίλα Ντάουνς και Μπελίντα, καθώς και ο Ντάνι Όσιαν από τη Βενεζουέλα.

Εντυπωσιακή ήταν φυσικά, η εμφάνιση του θρυλικού Αντρέα Μποτσέλι, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα μοναδικό ντουέτο με την σταρ φαινόμενο της Kpop, EJAE, που ερμηνεύει το πολυβραβευμένο «Golden», της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Kpop Demon Hunters».

Ο Αλεχάντρο Φερνάντες τραγούδησε τον εθνικό ύμνο του Μεξικού, ενώ η επίσημη πρέσβειρα της χώρας για το Μουντιάλ είναι η γνωστή ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ, που έδωσε το δικό της στίγμα στην τελετή.

Ακόμη οι θεατές στο «Αζτέκα» και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών σε όλο τον πλανήτη, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και δύο από τα κορυφαία συγκροτήματα της Λατινικής Αμερικής, τους «Maná» από το Μεξικό και τους «Los Ángeles Azules». 

Να σημειωθεί ότι το χθεσινοβραδινό πάρτι δεν είναι το μοναδικό, καθώς από την στιγμή που το Μουντιάλ 2026 συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες, τη σκυτάλη παίρνει σήμερα, στις 12 Ιουνίου, το Τορόντο και το «BMO Field», όπου ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία, ενώ η «αυλαία» των εορτασμών θα πέσει στο στάδιο «SoFi» του Λος Άντζελες, όπου οι ΗΠΑ θ' αντιμετωπίσουν τον Παναμά. 

Εκεί, επικεφαλής της εκδήλωσης θα είναι η πασίγνωστη σταρ της ποπ, Κέιτι Πέρι, αλλά και οι «Ava Max», «BIA», Ντίπλο, «Major Lazer» και ο Νιγηριανός σούπερ σταρ, Νταβίντο.

Με πληροφορίες από ESPN, ABC, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αθλητισμός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ