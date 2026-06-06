Μουντιάλ 2026: Όσα απαγορεύει η FIFA στα γήπεδα, τι ισχύει με τα μπουκάλια νερού

Τις βουβουζέλες απαγόρευσε η FIFA στο Μουντιάλ 2026 και τις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Οι βουβουζέλες, τα χαρακτηριστικά πλαστικά πνευστά όργανα με τον μακρύ σωλήνα, αποτελούν παραδοσιακό στοιχείο των ποδοσφαιρικών αγώνων στη Νότια Αφρική και έγιναν παγκοσμίως γνωστές κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2010.

Παρά τη δημοτικότητά τους, έχουν δεχθεί έντονη κριτική εξαιτίας του συνεχούς μονότονου ήχου που παράγουν, ο οποίος συχνά παρομοιάζεται με βουητό σμήνους μελισσών.

Μουντιάλ 2026: Τι έχει απαγορεύσει η FIFA

Μαζί με τις βουβουζέλες, η FIFA απαγόρευσε επίσης. τις σφυρίχτρες, τις αεροκόρνες και κάθε άλλη συσκευή παραγωγής υπερβολικά δυνατού θορύβου σε όλα τα 16 γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση.

Εκτός λίστας επιτρεπόμενων αντικειμένων βρίσκονται επίσης, οι συσκευές που εκπέμπουν ακτίνες λέιζερ, οι δείκτες λέιζερ και κάθε παρόμοιος εξοπλισμός. Ο κανονισμός περιλαμβάνει ακόμη ειδικές αναφορές στη συμπεριφορά των θεατών, διευκρινίζοντας ότι η βαφή σώματος ή τα σχέδια πάνω στο σώμα δεν θεωρούνται ένδυση.

Παράλληλα, απαγορεύονται αυστηρά οι εισβολές στον αγωνιστικό χώρο, το να είναι δημοσίως γυμνοί, καθώς και η αφαίρεση ρούχων με τρόπο που αποκαλύπτει ιδιωτικά μέρη του σώματος. Η FIFA αποφάσισε επίσης, να μην επιτρέψει την είσοδο επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών νερού στα γήπεδα, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς, όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς ενδέχεται να μην τους επιτραπεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις ή να απομακρυνθούν από το γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Το διευρυμένο Μουντιάλ των 48 ομάδων, που θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Η διοργάνωση θα ανοίξει με την αναμέτρηση του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική στις 11 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ