Μουντιάλ 2026: Όλοι οι αστέρες που θα παρελάσουν στην τελετή λήξης και στο halftime show

Την τελευταία ημέρα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με την τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, στην οποία θα εμφανιστούν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz.

Και για πρώτη φορά, εκτός από την τελετή λήξης και τον μεγάλο τελικό, το FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show θα αποτελέσει το κορυφαίο γεγονός της βραδιάς.

Η σύνθεση των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στο Halftime Show είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, ενώ πλέον έγινε γνωστή και η λίστα των σταρ που θα λάβουν μέρος στην τελετή λήξης του Μουντιάλ 2026.

Ο τραγουδιστής Post Malone θα είναι ο επικεφαλής της τελετής, η οποία θα ξεκινήσει 90 λεπτά πριν από τον τελικό αγώνα. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης οι IShowSpeed, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams και Tom Cruise.

Η φετινή διοργάνωση ανεβάζει τον πήχη, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ θα πραγματοποιηθεί και σόου στο ημίχρονο του τελικού.

Μουντιάλ 2026: Ποιοι θα εμφανιστούν στο halftime show

Στο σόου του ημιχρόνου θα εμφανιστούν οι BTS, Burna Boy, Justin Bieber, Gustavo Dudamel και η PS 22 Chorus, μαζί με τους Coldplay, τη Madonna και τη Shakira.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση θα στηρίξει το FIFA Global Citizen Education Fund, με στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και στο ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, 1 δολάριο από κάθε εισιτήριο των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ θα διατίθεται στο συγκεκριμένο ταμείο.