Μουντιάλ 2026: Οι θρύλοι που ίσως να αγωνιστούν για τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Μερικές δεκαετίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χωρούν μέσα στα ονόματα αυτών των παικτών.

Ποδοσφαιριστές που σήκωσαν τρόπαια, κατέρριψαν ρεκόρ και πρωταγωνίστησαν στις μεγαλύτερες στιγμές των Μουντιάλ βρίσκονται πλέον στο τελευταίο στάδιο της διεθνούς καριέρας τους.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ενδέχεται να αποτελέσει την τελευταία τους εμφάνιση στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη. Για αρκετούς από αυτούς, δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη τουρνουά, αλλά ο επίλογος μιας διαδρομής που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για το άθλημα.

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

Ο άνθρωπος που οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022 είναι 39 ετών και πιθανότατα αυτή θα είναι η τελευταία του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει συμπληρώσει τα 41 του χρόνια και παρά την ηλικία του συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να βρεθεί σε ακόμη ένα Μουντιάλ, το οποίο όλα δείχνουν πως θα είναι και το τελευταίο της καριέρας του.

Λούκα Μόντριτς (Κροατία)

Ο αρχηγός της Κροατίας και ένας από τους κορυφαίους μέσους της γενιάς του είναι 40 ετών φέτος το καλοκαίρι του 2026. Έπειτα από δύο διαδοχικές μεγάλες πορείες σε Μουντιάλ, το φετινό πιθανότατα θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του στη διοργάνωση.

Νεϊμάρ (Βραζιλία)

Παρά τους τραυματισμούς που έχουν επηρεάσει τα τελευταία χρόνια την καριέρα του, ο Νεϊμάρ εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Βραζιλία. Σε ηλικία 34 ετών το 2026, δύσκολα θα κυνηγήσει ακόμη μία συμμετοχή για τέσσερα χρόνια αργότερα.

Μάνουελ Νόιερ (Γερμανία)

Ο τερματοφύλακας που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται οι γκολκίπερ έχει κλείσει τα 40. Φέτος, προσθέτει μία ακόμη συμμετοχή στο βιογραφικό του, σε αυτό που αναμένεται να είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.

Γκιγιέρμο Οτσόα (Μεξικό)

Ο θρυλικός Μεξικανός τερματοφύλακας έχει ήδη γράψει ιστορία με τις εμφανίσεις του στα Μουντιάλ. Στη φετινή διοργάνωση που φιλοξενεί εν μέρει η πατρίδα του, ο Οτσόα είναι 40 ετών και αναμένεται να ολοκληρώσει μία από τις αξιοζήλευτες διεθνείς πορείες στο ποδόσφαιρο.

Έντιν Τζέκο (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς που ανέδειξε το βαλκανικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 20 χρόνια, ο Έντιν Τζέκο συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο παρά την ηλικία του. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ του 2026, δίνοντας στον ιστορικό πρώτο σκόρερ της χώρας του, την ευκαιρία για το ιδανικό φινάλε μιας σπουδαίας διεθνούς καριέρας.