Μουντιάλ 2026: Οι σημερινοί αγώνες - Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης

Με τρεις αγώνες συνεχίζεται η φάση των «32» στο Μουντιάλ 2026, με τη Βραζιλία, στην πρώτη αναμέτρηση της βραδιάς, να αντιμετωπίζει την Ιαπωνία για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του θεσμού.

Υπενθυμίζεται πως η φάση των «32» στο Παγκόσμιο Κύπελλο άρχισε χθες, Κυριακή, με την αναμέτρηση «Καναδάς - Νότια Αφρική», όπου η πρώτη ομάδα με γκολ στις καθυστερήσεις, κατάφερε και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Η Βραζιλία αναμένεται να παίξει με την Ιαπωνία στις 20:00 το απόγευμα, για να ακολουθήσει ο αγώνας Γερμανία - Παραγουάη στις 23:30 και να «κλείσει» η αγωνιστική δράση της ημέρας με το Ολλανδία - Μαρόκο στις 04:00 το πρωί.

Όσον αφορά τα κανάλια προβολής, ο πρώτος αγώνας (Βραζιλία - Ιαπωνία) του Μουντιάλ 2026 θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, ο δεύτερος (Γερμανία - Παραγουάη) από την ΕΡΤ2 Σπορ και ο τρίτος (Ολλανδία - Μαρόκο) από την ΕΡΤ1.

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των υπόλοιπων αγώνων

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

(Α78) 20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α77) 00:00 Γαλλία – Σουηδία, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α79) 04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ, ΕΡΤ1

(Α80) 19:00 Αγγλία – Κονγκό, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α82) 23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α81) 03:00 ΗΠΑ – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ΕΡΤ1

(A84) 22:00 Ισπανία– Αυστρία, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

(A83) 02:00 Πορτογαλία – Κροατία, ΕΡΤ2 Σπορ

(A85) 06:00 Ελβετία – Αλγερία, ΕΡΤ1

(A88) 21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

(A86) 01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι, ΕΡΤ2 Σπορ

(A87) 04:30 1K – 3D/E/I/J/L , ΕΡΤ1

Φάση των 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α90) 20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α89) 00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α91) 23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78, ΕΡΤ2 Σπορ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α92) 03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80, ΕΡΤ1

(Α93) 22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α94) 03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82, ΕΡΤ1

(Α95) 19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α96) 23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87, ΕΡΤ2 Σπορ

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α97) 23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α98) 22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α99) 00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92, ΕΡΤ1

(Α100) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96, ΕΡΤ1

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100, ΕΡΤ1

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός, ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός, ΕΡΤ1