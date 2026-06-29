Μουντιάλ 2026: Οι σημερινοί αγώνες - Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης

Με τρεις αγώνες συνεχίζεται η φάση των «32» στο Μουντιάλ 2026, με τη Βραζιλία, στην πρώτη αναμέτρηση της βραδιάς, να αντιμετωπίζει την Ιαπωνία για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του θεσμού.
Υπενθυμίζεται πως η φάση των «32» στο Παγκόσμιο Κύπελλο άρχισε χθες, Κυριακή, με την αναμέτρηση «Καναδάς - Νότια Αφρική», όπου η πρώτη ομάδα με γκολ στις καθυστερήσεις, κατάφερε και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.
Η Βραζιλία αναμένεται να παίξει με την Ιαπωνία στις 20:00 το απόγευμα, για να ακολουθήσει ο αγώνας Γερμανία - Παραγουάη στις 23:30 και να «κλείσει» η αγωνιστική δράση της ημέρας με το Ολλανδία - Μαρόκο στις 04:00 το πρωί.
Όσον αφορά τα κανάλια προβολής, ο πρώτος αγώνας (Βραζιλία - Ιαπωνία) του Μουντιάλ 2026 θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, ο δεύτερος (Γερμανία - Παραγουάη) από την ΕΡΤ2 Σπορ και ο τρίτος (Ολλανδία - Μαρόκο) από την ΕΡΤ1.
Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των υπόλοιπων αγώνων
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
- (Α78) 20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία, ΕΡΤ2 Σπορ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (Α77) 00:00 Γαλλία – Σουηδία, ΕΡΤ2 Σπορ
- (Α79) 04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ, ΕΡΤ1
- (Α80) 19:00 Αγγλία – Κονγκό, ΕΡΤ2 Σπορ
- (Α82) 23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη, ΕΡΤ2 Σπορ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (Α81) 03:00 ΗΠΑ – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ΕΡΤ1
- (A84) 22:00 Ισπανία– Αυστρία, ΕΡΤ2 Σπορ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (A83) 02:00 Πορτογαλία – Κροατία, ΕΡΤ2 Σπορ
- (A85) 06:00 Ελβετία – Αλγερία, ΕΡΤ1
- (A88) 21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (A86) 01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι, ΕΡΤ2 Σπορ
- (A87) 04:30 1K – 3D/E/I/J/L , ΕΡΤ1
Φάση των 16
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (Α90) 20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75, ΕΡΤ2 Σπορ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (Α89) 00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77, ΕΡΤ2 Σπορ
- (Α91) 23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78, ΕΡΤ2 Σπορ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (Α92) 03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80, ΕΡΤ1
- (Α93) 22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84, ΕΡΤ2 Σπορ
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (Α94) 03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82, ΕΡΤ1
- (Α95) 19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88, ΕΡΤ2 Σπορ
- (Α96) 23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87, ΕΡΤ2 Σπορ
Προημιτελικά
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (Α97) 23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90, ΕΡΤ2 Σπορ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (Α98) 22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94, ΕΡΤ2 Σπορ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
- (Α99) 00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92, ΕΡΤ1
- (Α100) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96, ΕΡΤ1
Ημιτελικά
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98, ΕΡΤ2 Σπορ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100, ΕΡΤ1
Τελικοί
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 00:00 Μικρός Τελικός, ΕΡΤ2 Σπορ
- 22:00 Τελικός, ΕΡΤ1