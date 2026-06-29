ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

EΡΧΟΝΤΑΙ!

Αθλητισμός

Μουντιάλ 2026: Οι σημερινοί αγώνες - Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία, η Γερμανία την Παραγουάη και το Μαρόκο την Ολλανδία - Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ Facebook Twitter
Ποδοσφαιριστής από το Μαρόκο πανηγυρίζει τη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Αϊτή / Φωτ.: EPA
0

Με τρεις αγώνες συνεχίζεται η φάση των «32» στο Μουντιάλ 2026, με τη Βραζιλία, στην πρώτη αναμέτρηση της βραδιάς, να αντιμετωπίζει την Ιαπωνία για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του θεσμού.

Υπενθυμίζεται πως η φάση των «32» στο Παγκόσμιο Κύπελλο άρχισε χθες, Κυριακή, με την αναμέτρηση «Καναδάς - Νότια Αφρική», όπου η πρώτη ομάδα με γκολ στις καθυστερήσεις, κατάφερε και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Η Βραζιλία αναμένεται να παίξει με την Ιαπωνία στις 20:00 το απόγευμα, για να ακολουθήσει ο αγώνας Γερμανία - Παραγουάη στις 23:30 και να «κλείσει» η αγωνιστική δράση της ημέρας με το Ολλανδία - Μαρόκο στις 04:00 το πρωί.

Όσον αφορά τα κανάλια προβολής, ο πρώτος αγώνας (Βραζιλία - Ιαπωνία) του Μουντιάλ 2026 θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, ο δεύτερος (Γερμανία - Παραγουάη) από την ΕΡΤ2 Σπορ και ο τρίτος (Ολλανδία - Μαρόκο) από την ΕΡΤ1.

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των υπόλοιπων αγώνων

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

  • (Α78) 20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α77) 00:00 Γαλλία – Σουηδία, ΕΡΤ2 Σπορ
  • (Α79) 04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ, ΕΡΤ1
  • (Α80) 19:00 Αγγλία – Κονγκό, ΕΡΤ2 Σπορ
  • (Α82) 23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α81) 03:00 ΗΠΑ – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ΕΡΤ1
  • (A84) 22:00 Ισπανία– Αυστρία, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (A83) 02:00 Πορτογαλία – Κροατία, ΕΡΤ2 Σπορ
  • (A85) 06:00 Ελβετία – Αλγερία, ΕΡΤ1
  • (A88) 21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (A86) 01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι, ΕΡΤ2 Σπορ
  • (A87) 04:30 1K – 3D/E/I/J/L , ΕΡΤ1

Φάση των 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α90) 20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α89) 00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77, ΕΡΤ2 Σπορ
  • (Α91) 23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78, ΕΡΤ2 Σπορ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α92) 03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80, ΕΡΤ1
  • (Α93) 22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α94) 03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82, ΕΡΤ1
  • (Α95) 19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88, ΕΡΤ2 Σπορ
  • (Α96) 23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87, ΕΡΤ2 Σπορ

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α97) 23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α98) 22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α99) 00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92, ΕΡΤ1
  • (Α100) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96, ΕΡΤ1

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • 22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • 22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100, ΕΡΤ1

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • 00:00 Μικρός Τελικός, ΕΡΤ2 Σπορ
  • 22:00 Τελικός, ΕΡΤ1
Αθλητισμός

Tags

0

EΡΧΟΝΤΑΙ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον βρέθηκαν μαζί στο Μουντιάλ και το ίντερνετ θυμήθηκε το Fight Club

Αθλητισμός / Ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον βρέθηκαν μαζί στο Μουντιάλ και το ίντερνετ θυμήθηκε το Fight Club

Οι δύο πρωταγωνιστές της ταινίας του Ντέιβιντ Φίντσερ εμφανίστηκαν δίπλα δίπλα στον αγώνα ΗΠΑ-Τουρκία στο Λος Άντζελες, ξυπνώντας ξανά τη νοσταλγία για ένα από τα πιο διάσημα καλτ φιλμ των ’90s.
THE LIFO TEAM
Ο Λουκ Πρόκοπ δεν θέλει να είναι μόνο «ο γκέι παίκτης του χόκεϊ»

Αθλητισμός / Ο Λουκ Πρόκοπ δεν θέλει να είναι μόνο «ο γκέι παίκτης του χόκεϊ»

Το The Hockey Player κυκλοφορεί στις 29 Ιουνίου και ακολουθεί τον Λουκ Πρόκοπ, τον πρώτο ανοιχτά γκέι παίκτη με συμβόλαιο σε ομάδα του NHL, σε μια στιγμή που το Heated Rivalry ξανάνοιξε τη συζήτηση για την queer ορατότητα στο χόκεϊ.
THE LIFO TEAM
Η AB Hernandez δεν αποφάσισε να γίνει «τρανς αθλήτρια» — ήθελε απλώς να κάνει στίβο με τις φίλες της

Αθλητισμός / «Δεν αποφασίζεις να γίνεις τρανς αθλήτρια»: η AB Χερνάντεζ απαντά στον πανικό

Η AB Χερνάντεζ τέλειωσε το λύκειο με επτά πολιτειακά μετάλλια, αλλά και με μια χρονιά στοχοποίησης. Στο Pride του Σαν Φρανσίσκο μίλησε για τον στίβο, τις φίλες της, τη μητέρα της και το βάρος να γίνεσαι σύμβολο χωρίς να το έχεις ζητήσει.
THE LIFO TEAM
Η FIFA επιτρέπει τις σημαίες του ουράνιου τόξου στο πιο άβολο Pride Match του Μουντιάλ

Αθλητισμός / Η FIFA επιτρέπει τις σημαίες του ουράνιου τόξου στο πιο άβολο Pride Match του Μουντιάλ

Παρά τις αντιδράσεις των ομοσπονδιών της Αιγύπτου και του Ιράν, οι φίλαθλοι θα μπορούν να φέρουν σύμβολα ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητας στον αγώνα του Σιάτλ, που συμπίπτει με το Pride Weekend της πόλης.
THE LIFO TEAM
 
 