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Μουντιάλ 2026: Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα Φώκλαντ μετά την πρόκριση

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς των Σταδίων της FIFA απαγορεύει την παρουσία εντός των γηπέδων «πανό, σημαιών, φυλλαδίων, ενδυμάτων και άλλων αντικειμένων πολιτικού, προσβλητικού ή/και διακριτικού περιεχομένου»

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΠΑΝΟ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΜΑΛΒΙΝΕΣ ΦΩΚΛΑΝΤ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
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Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό μετά τη νίκη με 2-1 επί της Αγγλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Στο πανό είχαν γράψει το σύνθημα «Las Malvinas Son Argentinas» («Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες»).

Πρόκειται για μια κίνηση που φαίνεται να αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA καθώς ο Κώδικας Συμπεριφοράς των Σταδίων της FIFA απαγορεύει την παρουσία εντός των γηπέδων «πανό, σημαιών, φυλλαδίων, ενδυμάτων και άλλων αντικειμένων πολιτικού, προσβλητικού ή/και διακριτικού περιεχομένου».

Μουντιάλ 2026: Νησιά Φώκλαντ για την Αγγλία, Μαλβίνες για την Αργεντινή

Το ζήτημα της κυριαρχίας στα νησιά του Νοτίου Ατλαντικού, τα οποία οι Βρετανοί αποκαλούν Νησιά Φώκλαντ και οι Αργεντινοί Μαλβίνες, αποτελεί επί δεκαετίες σημείο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Το 1982 οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν στρατιωτικά για τον έλεγχο των νησιών, σε πόλεμο που στοίχισε τη ζωή σε 649 Αργεντινούς στρατιώτες και 255 Βρετανούς στρατιωτικούς. Η Βρετανία επικράτησε τελικά στη σύγκρουση και η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων των νησιών έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνουν υπό βρετανική κυριαρχία.

Η Αργεντινή, ωστόσο, υποστηρίζει διαχρονικά ότι κληρονόμησε την κυριαρχία των νησιών από την Ισπανία μετά την ανεξαρτησία της το 1816 και ότι η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχό τους το 1833 μέσω παράνομης αποικιοκρατικής ενέργειας.

Οι Λισάντρο Μαρτίνες και Τζιοβάνι Λο Σέλσο κρατούσαν το πανό, χαμογελούσαν και χαιρετούσαν τους φιλάθλους στις εξέδρες. Δεν έχει γίνει γνωστό από πού προήλθε το πανό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανακύπτει ζήτημα με πανό πολιτικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Τον περασμένο μήνα, στο Λος Άντζελες, Ιρανοαμερικανοί φίλαθλοι ύψωσαν σημαίες της προεπαναστατικής περιόδου του Ιράν, οι οποίες αποτελούν σύμβολα διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης της Τεχεράνης, στον αγώνα της εθνικής Ιράν. Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις διεξήχθησαν χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

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