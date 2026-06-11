Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες της Γερμανίας θα πληρώσουν τα έξοδα μετακίνησης σε 600 φιλάθλους

Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Γερμανίας αποφάσισαν να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης 600 φιλάθλων της ομάδας για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026, μετά τις έντονες αντιδράσεις για το υψηλό κόστος μεταφορών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό στις 25 Ιουνίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του 5ου ομίλου για το Μουντιάλ 2026.

Οι τιμές των μετακινήσεων προς το γήπεδο έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής. Τα σιδηροδρομικά εισιτήρια από το κέντρο της Νέας Υόρκης προς το στάδιο, τα οποία συνήθως κοστίζουν περίπου 12,90 δολάρια, εκτοξεύθηκαν στα 150 δολάρια με αφορμή το Μουντιάλ, πριν μειωθούν τελικά στα 98 δολάρια.

Pendant la Coupe du monde, les joueurs de l'Allemagne vont financer des navettes pour que leurs supporters viennent au stade



➡️ https://t.co/YEFfhiadKy pic.twitter.com/2N4mFlpf4t — L'Équipe (@lequipe) June 11, 2026

Μουντιάλ 2026: Η ανακοίνωση της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Αντίστοιχα, τα λεωφορεία που εκτελούν παρόμοια δρομολόγια είχαν αρχικά τιμή 80 δολαρίων, η οποία στη συνέχεια μειώθηκε στα 20 δολάρια.

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ είχε δηλώσει ότι οι αυξημένες τιμές οφείλονται στην άρνηση της FIFA να επιδοτήσει το κόστος μεταφοράς των φιλάθλων.

Σε ανακοίνωσή της, η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) ανέφερε:

«Λόγω του υψηλού κόστους μετακίνησης με λεωφορεία και τρένα στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, οι παίκτες της εθνικής ομάδας αποφάσισαν να οργανώσουν δωρεάν μεταφορά για 600 φιλάθλους στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων».

Σύμφωνα με την ομοσπονδία, ο αρχηγός της ομάδας, Γιόσουα Κίμιχ και οι συμπαίκτες του θα καλύψουν εξ ολοκλήρου το κόστος των λεωφορείων που θα μεταφέρουν τους φιλάθλους από τη Νέα Υόρκη στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ για την αναμέτρηση με τον Ισημερινό.

Στα προηγούμενα Μουντιάλ, τόσο στη Ρωσία το 2018 όσο και στο Κατάρ το 2022, οι φίλαθλοι είχαν δωρεάν πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους προς τα γήπεδα και τις επίσημες ζώνες φιλάθλων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεσμευτεί να προσφέρουν αντίστοιχες παροχές κατά τη διαδικασία ανάληψης της διοργάνωσης. Ωστόσο, μετά από τροποποίηση της συμφωνίας το 2023, αποφασίστηκε ότι οι φίλαθλοι θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος μετακίνησής τους.

Με πληροφορίες από BBC Sport