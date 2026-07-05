Μουντιάλ 2026 - Οι επόμενοι αγώνες: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η νοκ-άουτ φάση των 16 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται και απόψε, βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου καθώς και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

Απόψε στις 23:00 η Βραζιλία θα αναμετρηθεί με τη Νορβηγία ενώ στις 03:00 η το Μεξικό θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη από την Αγγλία.

Οι νικητές των δύο αγώνων θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Μουντιάλ - Οι επόμενοι αγώνες: Το κανάλι και η ώρα μετάδοσης

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία ξεκινά στις 23:00 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Ιουλίου, θα μεταδοθεί ο αγώνας Μεξικό - Αγγλία, επίσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

