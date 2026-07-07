Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα - Οι ώρες και το κανάλι τους

Ολοκληρώνεται απόψε η φάση των «16» για το Μουντιάλ 2026, με τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης να διαμορφώνονται και το Παγκόσμιο Κύπελλο να εισέρχεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του.

Σήμερα, στο περιθώριο της φάσης των 16 του Μουντιάλ 2026, η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει νωρίς το απόγευμα την Αίγυπτο και αργότερα, η Ελβετία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Κολομβία.

Ο αγώνας της Αργεντινής με την Αίγυπτο θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελβετία και την Κολομβία θα αρχίσει στις 23:00 και θα μεταδοθεί -επίσης- από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες στα προημιτελικά - Οι ώρες και το κανάλι τους

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Γαλλία - Μαρόκο, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Ισπανία - Βέλγιο, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νορβηγία - Αγγλία, ΕΡΤ1

(Α100) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96, ΕΡΤ1

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100, ΕΡΤ1

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός, ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός, ΕΡΤ1