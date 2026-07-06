Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα - Οι ώρες και το κανάλι τους

Δύο αγώνες μονοπωλούν απόψε το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού, και μη, κοινού, καθώς συνεχίζεται η αγωνιστική δράση για το Μουντιάλ 2026 που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Απόψε, η Πορτογαλία, στο πλαίσιο του «ντέρμπι της Ιβηρικής», αντιμετωπίζει την Ισπανία, την ώρα που οι ΗΠΑ, ως διοργανώτρια χώρα, παίζουν εναντίον του Βελγίου.
Ο πρώτος αγώνας (Πορτογαλία - Ισπανία) είναι προγραμματισμένος για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ, την ώρα που ο δεύτερος θα ξεκινήσει στις 03:00, και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.
Μουντιάλ 2026: Οι επόμενοι αγώνες - Οι ώρες και το κανάλι τους
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Ελβετία - Κολομβία, ΕΡΤ2 Σπορ
Προημιτελικά
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
23:00 Γαλλία - Μαρόκο, ΕΡΤ2 Σπορ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
(Α98) 22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94, ΕΡΤ2 Σπορ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
(Α99) 00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92, ΕΡΤ1
(Α100) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96, ΕΡΤ1
Ημιτελικά
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98, ΕΡΤ2 Σπορ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100, ΕΡΤ1
Τελικοί
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Μικρός Τελικός, ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός, ΕΡΤ1