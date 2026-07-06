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Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα - Οι ώρες και το κανάλι τους

Συνεχίζεται σήμερα η φάση των «16» για το Παγκόσμιο Κύπελλο - Οι αγώνες, οι ώρες και το κανάλι τους

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙ Facebook Twitter
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγυρίζει με τον Ζοάο Κανσέλο / Φωτ.: EPA
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Δύο αγώνες μονοπωλούν απόψε το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού, και μη, κοινού, καθώς συνεχίζεται η αγωνιστική δράση για το Μουντιάλ 2026 που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Απόψε, η Πορτογαλία, στο πλαίσιο του «ντέρμπι της Ιβηρικής», αντιμετωπίζει την Ισπανία, την ώρα που οι ΗΠΑ, ως διοργανώτρια χώρα, παίζουν εναντίον του Βελγίου.

Ο πρώτος αγώνας (Πορτογαλία - Ισπανία) είναι προγραμματισμένος για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ, την ώρα που ο δεύτερος θα ξεκινήσει στις 03:00, και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.

Μουντιάλ 2026: Οι επόμενοι αγώνες - Οι ώρες και το κανάλι τους

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Ελβετία - Κολομβία, ΕΡΤ2 Σπορ

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Γαλλία - Μαρόκο, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α98) 22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α99) 00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92, ΕΡΤ1
(Α100) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96, ΕΡΤ1

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100, ΕΡΤ1
Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός, ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός, ΕΡΤ1

Αθλητισμός

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