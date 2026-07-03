Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα - Οι ώρες και το κανάλι τους

Με τρεις αγώνες ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, με τις διασταυρώσεις των ομάδων για την επόμενη φάση (16) να ολοκληρώνεται σταδιακά.

Αρχικά, η Αυστραλία αντιμετωπίζει στις 21:00 την Αίγυπτο, για να ακολουθήσει ο αγώνας της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήριο στη 01:00 και της Κολομβίας με την Γκάνα στις 04:30 το πρωί.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες αναμετρήσεις από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ η τρίτη από την ΕΡΤ1.

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια στη φάση των 16

Με την ολοκλήρωση των τριών εναπομεινάντων αγώνων για τη φάση των 32, το Μουντιάλ 2026 εισέρχεται σε τελική ευθεία, καθώς ξεκινά η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων, τα ζευγάρια έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Καναδάς - Μαρόκο (4/7, 20:00)

Βραζιλία - Νορβηγία (5/7, 23:00)

Παραγουάη - Γαλλία (5/7, 00:00)

Πορτογαλία - Ισπανία (6/7, 22:00)

Μεξικό - Αγγλία (6/7, 03:00)

Νικητής του «Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο» με «Αυστραλία - Αίγυπτο» (7/7, 19:00)

Ελβετία - Νικητής του «Κολομβία - Γκάνα» (7/7, 23:00)