Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα - Οι ώρες και το κανάλι τους

Με τις διασταυρώσεις στη φάση των «16» να γίνονται σταδιακά γνωστές, συνεχίζεται σήμερα με τρεις αναμετρήσεις η αγωνιστική δράση για τους «32» του Μουντιάλ 2026, που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Αρχικά, η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν οι αγώνες της Πορτογαλίας με την Κροατία και της Ελβετίας με την Αλγερία. Όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν από τα κανάλια της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας της Ισπανίας με την Αυστρία είναι προγραμματισμένος για τις 22:00 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 Σπορ, της Πορτογαλίας με την Κροατία στις 02:00 το πρωί, αγώνας που θα μεταδοθεί -επίσης- από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ της Ελβετίας με την Αλγερία στις 06:00 το πρωί, με κάλυψη από την ΕΡΤ1.

Μουντιάλ 2026: Οι ώρες και τα κανάλια μέχρι τον τελικό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

(A88) 21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

(A86) 01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι, ΕΡΤ2 Σπορ

(A87) 04:30 1K – 3D/E/I/J/L , ΕΡΤ1

Φάση των 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α90) 20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α89) 00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α91) 23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78, ΕΡΤ2 Σπορ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α92) 03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80, ΕΡΤ1

(Α93) 22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α94) 03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82, ΕΡΤ1

(Α95) 19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α96) 23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87, ΕΡΤ2 Σπορ

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α97) 23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α98) 22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α99) 00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92, ΕΡΤ1

(Α100) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96, ΕΡΤ1

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100, ΕΡΤ1

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ