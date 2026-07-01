Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα - Οι ώρες και το κανάλι τους

Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη (1/7) η αγωνιστική δράση για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, με τρεις αγώνες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κοινού.

Συγκεκριμένα, η Αγγλία αντιμετωπίζει απόψε το απόγευμα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ αργότερα το Βέλγιο έρχεται αντιμέτωπο με τη Σενεγάλη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αγωνιστική δράση της βραδιάς ολοκληρώνεται στις 03:00 τα ξημερώματα Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) με τον αγώνα «Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εναντίον Βοσνίας - Ερζεγοβίνης». Όσον αφορά τις ώρες και τα κανάλια, η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και το Κονγκό θα λάβει χώρα στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Αντίστοιχα, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη στις 22:00 και ο αγώνας θα «καλυφθεί», πάλι από την ΕΡΤ2 Σπορ. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο αγώνα ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βοσνία, η κάλυψη θα γίνει από την ΕΡΤ1.

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των υπόλοιπων αγώνων

ΠΕΜΤΠΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

(A84) 22:00 Ισπανία– Αυστρία, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

(A83) 02:00 Πορτογαλία – Κροατία, ΕΡΤ2 Σπορ

(A85) 06:00 Ελβετία – Αλγερία, ΕΡΤ1

(A88) 21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

(A86) 01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι, ΕΡΤ2 Σπορ

(A87) 04:30 1K – 3D/E/I/J/L , ΕΡΤ1

Φάση των 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α90) 20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α89) 00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α91) 23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78, ΕΡΤ2 Σπορ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α92) 03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80, ΕΡΤ1

(Α93) 22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α94) 03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82, ΕΡΤ1

(Α95) 19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α96) 23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87, ΕΡΤ2 Σπορ

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α97) 23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α98) 22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α99) 00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92, ΕΡΤ1

(Α100) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96, ΕΡΤ1

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100, ΕΡΤ1

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ