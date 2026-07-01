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Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα - Οι ώρες και το κανάλι τους

Τρεις αγώνες απόψε για τη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026 - Οι ώρες και το κανάλι

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΕΣ Facebook Twitter
Ο Χάρι Κέιν της εθνικής Αγγλίας σκοράρει απέναντι στην Κροατία / Φωτ.: EPA
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Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη (1/7) η αγωνιστική δράση για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, με τρεις αγώνες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κοινού.

Συγκεκριμένα, η Αγγλία αντιμετωπίζει απόψε το απόγευμα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ αργότερα το Βέλγιο έρχεται αντιμέτωπο με τη Σενεγάλη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αγωνιστική δράση της βραδιάς ολοκληρώνεται στις 03:00 τα ξημερώματα Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) με τον αγώνα «Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εναντίον Βοσνίας - Ερζεγοβίνης». Όσον αφορά τις ώρες και τα κανάλια, η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και το Κονγκό θα λάβει χώρα στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Αντίστοιχα, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη στις 22:00 και ο αγώνας θα «καλυφθεί», πάλι από την ΕΡΤ2 Σπορ. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο αγώνα ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βοσνία, η κάλυψη θα γίνει από την ΕΡΤ1.

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των υπόλοιπων αγώνων

ΠΕΜΤΠΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (A84) 22:00 Ισπανία– Αυστρία, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (A83) 02:00 Πορτογαλία – Κροατία, ΕΡΤ2 Σπορ
  • (A85) 06:00 Ελβετία – Αλγερία, ΕΡΤ1
  • (A88) 21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (A86) 01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι, ΕΡΤ2 Σπορ
  • (A87) 04:30 1K – 3D/E/I/J/L , ΕΡΤ1

Φάση των 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α90) 20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α89) 00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77, ΕΡΤ2 Σπορ
  • (Α91) 23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78, ΕΡΤ2 Σπορ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α92) 03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80, ΕΡΤ1
  • (Α93) 22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α94) 03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82, ΕΡΤ1
  • (Α95) 19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88, ΕΡΤ2 Σπορ
  • (Α96) 23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87, ΕΡΤ2 Σπορ

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α97) 23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α98) 22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • (Α99) 00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92, ΕΡΤ1
  • (Α100) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96, ΕΡΤ1

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • 22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • 22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100, ΕΡΤ1

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

  • 00:00 Μικρός Τελικός, ΕΡΤ2 Σπορ
  • 22:00 Τελικός, ΕΡΤ1
Αθλητισμός

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