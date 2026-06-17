Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα - Οι ώρες και το κανάλι τους

Πρεμιέρα απόψε για τους δύο τελευταίους ομίλους του Μουντιάλ 2026, τον 11ο και τον 12ο, με τους αγώνες των εθνικών τους ομάδων να ολοκληρώνουν την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρώτος αγώνας του 11ου ομίλου ανάμεσα στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι προγραμματισμένος για τις 08:00 το απόγευμα. Στις 11:00 το βράδυ θα ακολουθήσει ο αγώνας της Αγγλίας και της Κροατίας για τον 12ο όμιλο.

Αντίστοιχα, στις 02:00 το πρώι η Γκάνα θα αντιμετωπίσει τον Παναμά για τον 11ο όμιλο, ενώ στις 05:00 το ξημέρωμα το Ουζμπεκιστάν θα έρθει αντιμέτωπο με την Κολομβία, ολοκληρώνοντας την αγωνιστική δράση της ημέρας. Όλοι οι παραπάνω αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026, θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.

Μουντιάλ 2026: Τι έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής

Το φετινό Μουντιάλ 2026 πραγματοποιείται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά και πρόκειται για ένα αμφίρροπο τουρνουά γεμάτο εκπλήξεις. Χαρακτηριστικά, το Πράσινο Ακρωτήριο ήρθε ισόπαλο με το φαβορί Ισπανία, την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι ξεχώρισε με τη χθεσινή του εμφάνιση, σκοράροντας τρία γκολ.

Γερμανία και Γαλλία, με τις επιβλητικές τους νίκες (7-1 η πρώτη απέναντι στο Κουρασάο και 3-1 η δεύτερη απέναντι στη Σενεγάλη), μπήκαν με το «δεξί» στην ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η Νορβηγία, την ίδια ώρα, επέστρεψε σε Μουντιάλ μετά από δεκαετίες και το 4-1 επί του Ιράκ είχε την «υπογραφή» του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Παράλληλα, φέτος, Πράσινο Ακρωτήριο, Ιορδανία, Ουζμπεκιστάν, Κουρασάο και ΛΔ Κονγκό συμμετέχουν σε ένα από τα πιο πολυπολιτισμικά Μουντιάλ της ιστορίας. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να κοντράρουν παραδοσιακές δυνάμεις, όπως την Ισπανία.