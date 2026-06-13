Μουντιάλ 2026: Οι 10 νεότεροι παίκτες στην Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Χιλμπέρτο Μόρα αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο με το Μεξικό.

Έτσι, σε ηλικία 17,5 ετών, έγινε ο 6ος νεότερος παίκτης στην Ιστορία του θεσμού.

Αναλυτικά οι 10 νεότεροι ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστέι σε τελική φάση Μουντιάλ:

Νόρμαν Γουάιτσαϊντ - Β.Ιρλανδία (vs Γιουγκοσλαβία) 17/06/1982 - 17 ετών και 41 ημερών Σαμουέλ Ετό - Καμερούν (vs Ιταλία) 17/06/1998 - 17 ετών και 99 ημερών Φέμι Οπαμπούνμι - Νιγηρία (vs Αγγλία) 12/06/2002 - 17 ετών και 101 ημερών Σαλομόν Ολεμπέ - Καμερούν (vs Αυστρία) 11/06/1998 - 17 ετών και 185 ημερών Πελέ - Βραζιλία (vs ΕΣΣΔ) 15/06/1958 - 17 ετών και 235 ημερών Χιλμπέρτο Μόρα - Μεξικό (vs Νότια Αφρική) 11/06/2026 - 17 ετών και 240 ημερών Μπαρτολομιού Ογκμπέτσε - Νιγηρία (vs Αργεντινή) 02/06/2002 - 17 ετών και 244 ημερών Ριγκομπέρ Σονγκ - Καμερούν (vs Σουηδία) 20/06/1994 - 17 ετών και 354 ημερών Γιουσουφά Μουκοκό - Γερμανία (vs Ιαπωνία) 23/11/2022 - 18 ετών και 3 ημερών Καρβάλιο Λέιτε - Βραζιλία (vs Βολιβία) 20/07/1930 - 18 ετών και 25 ημερών

Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό νίκησε τη Νότια Αφρική

Μπροστά σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο Μουντιάλ 2026, την Πέμπτη 11/6. Οι συνδιοργανωτές επικράτησαν εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο «Αζτέκα» στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους «32».

Το σκορ άνοιξε πολύ νωρίς, μόλις στο 13ο λεπτό με τον Κινιόνες να εκμεταλλεύεται ολέθριο λάθος του Σιτόλε. Ο σκόρερ είχε και δοκάρι στο 42΄, ενώ ο Σιτόλε αναδείχθηκε σε μοιραίο παίκτη των «Μπαφάνα Μπαφάνα».

Στο 49΄ ανέτρεψε τον Μπράιαν Γκουτιέρες έξω από την περιοχή στερώντας του προφανή ευκαιρία για γκολ. Κόκκινη κάρτα και πλέον το ματς είχε πάρει το δρόμο του. Στο 67΄ από σέντρα του Αλβαράδο, ο Ραούλ Χιμένες με κεφαλιά έγραψε το 2-0 πανηγυρίζοντας συγκινημένος το 46ο του γκολ με την «Ελ Τρι».

Στο 84΄ αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης και ο Ζουάνε για να ολοκληρωθεί η... δραματική πρεμιέρα για τη Νότια Αφρική. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε και ο Μεξικανός Σέζαρ Μόντες κι έτσι το ματς είχε περισσότερες κόκκινες από γκολ.

Στον πάγκο έμειναν ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ