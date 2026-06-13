Μουντιάλ 2026: Οι 10 νεότεροι παίκτες στην Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Χιλμπέρτο Μόρα αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο με το Μεξικό.

Έτσι, σε ηλικία 17,5 ετών, έγινε ο 6ος νεότερος παίκτης στην Ιστορία του θεσμού.

Αναλυτικά οι 10 νεότεροι ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστέι σε τελική φάση Μουντιάλ:

Νόρμαν Γουάιτσαϊντ - Β.Ιρλανδία (vs Γιουγκοσλαβία) 17/06/1982 - 17 ετών και 41 ημερών Σαμουέλ Ετό - Καμερούν (vs Ιταλία) 17/06/1998 - 17 ετών και 99 ημερών Φέμι Οπαμπούνμι - Νιγηρία (vs Αγγλία) 12/06/2002 - 17 ετών και 101 ημερών Σαλομόν Ολεμπέ - Καμερούν (vs Αυστρία) 11/06/1998 - 17 ετών και 185 ημερών Πελέ - Βραζιλία (vs ΕΣΣΔ) 15/06/1958 - 17 ετών και 235 ημερών Χιλμπέρτο Μόρα - Μεξικό (vs Νότια Αφρική) 11/06/2026 - 17 ετών και 240 ημερών Μπαρτολομιού Ογκμπέτσε - Νιγηρία (vs Αργεντινή) 02/06/2002 - 17 ετών και 244 ημερών Ριγκομπέρ Σονγκ - Καμερούν (vs Σουηδία) 20/06/1994 - 17 ετών και 354 ημερών Γιουσουφά Μουκοκό - Γερμανία (vs Ιαπωνία) 23/11/2022 - 18 ετών και 3 ημερών Καρβάλιο Λέιτε - Βραζιλία (vs Βολιβία) 20/07/1930 - 18 ετών και 25 ημερών

Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό νίκησε τη Νότια Αφρική

Μπροστά σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο Μουντιάλ 2026, την Πέμπτη 11/6. Οι συνδιοργανωτές επικράτησαν εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο «Αζτέκα» στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους «32».

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Το σκορ άνοιξε πολύ νωρίς, μόλις στο 13ο λεπτό με τον Κινιόνες να εκμεταλλεύεται ολέθριο λάθος του Σιτόλε. Ο σκόρερ είχε και δοκάρι στο 42΄, ενώ ο Σιτόλε αναδείχθηκε σε μοιραίο παίκτη των «Μπαφάνα Μπαφάνα».

Στο 49΄ ανέτρεψε τον Μπράιαν Γκουτιέρες έξω από την περιοχή στερώντας του προφανή ευκαιρία για γκολ. Κόκκινη κάρτα και πλέον το ματς είχε πάρει το δρόμο του. Στο 67΄ από σέντρα του Αλβαράδο, ο Ραούλ Χιμένες με κεφαλιά έγραψε το 2-0 πανηγυρίζοντας συγκινημένος το 46ο του γκολ με την «Ελ Τρι».

Στο 84΄ αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης και ο Ζουάνε για να ολοκληρωθεί η... δραματική πρεμιέρα για τη Νότια Αφρική. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε και ο Μεξικανός Σέζαρ Μόντες κι έτσι το ματς είχε περισσότερες κόκκινες από γκολ.

Στον πάγκο έμειναν ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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