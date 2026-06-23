Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ θα απονείμει το τρόπαιο στον νικητή του Μουντιάλ, λέει ο Ινφαντίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει στην τελετή απονομής του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου στις 19 Ιουλίου, παραδίδοντας το τρόπαιο στην ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends, ο Ινφαντίνο ανέφερε ότι σχεδιάζει να παρακολουθήσει τον τελικό μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο στο στάδιο New York New Jersey και να συμμετάσχει μαζί του στην απονομή του τροπαίου.

«Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο στον τελικό και φυσικά θα απονείμουμε το τρόπαιο στους νικητές», δήλωσε ο επικεφαλής της FIFA.

Όταν ρωτήθηκε αν οι δυο τους θα πραγματοποιήσουν από κοινού την απονομή, ο Ινφαντίνο απάντησε: «Φυσικά. Είμαστε μαζί συνεχώς».

Η παρουσία του Τραμπ στην τελετή δεν θα αποτελέσει πρωτοφανές γεγονός. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συμμετάσχει και στην απονομή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο ίδιο στάδιο πέρυσι, όταν παρέδωσε το τρόπαιο στον αρχηγό της Τσέλσι, Ρις Τζέιμς.

Will President Trump hand out the World Cup trophy? FIFA President Gianni Infantino clears up the rumors, confirming a joint presentation at the final.



FIFA PRES: "We will be together with the president enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course,… pic.twitter.com/MEib0K552M — FOX & Friends (@foxandfriends) June 23, 2026

Η παρουσία του στην εξέδρα των νικητών μετά την απονομή είχε τότε προκαλέσει αίσθηση, καθώς παρέμεινε δίπλα στους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών και της ανύψωσης του τροπαίου.

Ο Ρις Τζέιμς είχε δηλώσει μετά τον τελικό ότι περίμενε πως ο Τραμπ θα αποχωρούσε από την εξέδρα αμέσως μετά την απονομή, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες τελετές.

«Μου είχαν πει ότι θα απονείμει το τρόπαιο και στη συνέχεια θα αποχωρήσει από τη σκηνή. Νόμιζα ότι αυτό θα συνέβαινε, αλλά ήθελε να μείνει», είχε αναφέρει ο αρχηγός της Τσέλσι.

Ερωτηθείς για το τι του είπε ο Αμερικανός πρόεδρος εκείνη τη στιγμή, ο Τζέιμς απάντησε ότι δεν μπόρεσε να ακούσει πολλά λόγω της ατμόσφαιρας που επικρατούσε στο γήπεδο.

«Για να είμαι ειλικρινής, υπήρχε πολύς θόρυβος. Δεν άκουσα πολλά. Απλώς συνεχάρη εμένα και την ομάδα για την κατάκτηση του τροπαίου και μας είπε να απολαύσουμε τη στιγμή», δήλωσε.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του συμπαίκτη του, Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του Τραμπ στην εξέδρα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

«Ήξερα ότι θα βρισκόταν στο γήπεδο, αλλά δεν ήξερα ότι θα ήταν μαζί μας όταν σηκώναμε το τρόπαιο. Ήμουν λίγο μπερδεμένος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Παρότι ο Τραμπ δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει ιδιαίτερη δημοσιότητα στη φετινή διοργάνωση ούτε έχει παρακολουθήσει κάποιον αγώνα από κοντά, οι δηλώσεις του Ινφαντίνο δείχνουν ότι αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο στάδιο New York New Jersey.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μουντιάλ 2026: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών του Ιράν