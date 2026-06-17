Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι ξεκίνησε την έκτη συμμετοχή του στη διοργάνωση πετυχαίοντας χατ-τρικ

Ο Λιονέλ Μέσι ξεκίνησε την έκτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο — αριθμό-ρεκόρ για ποδοσφαιριστή — πετυχαίνοντας χατ-τρικ την Τρίτη 16 Ιουνίου.

Με τα τρία αυτά γκολ ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ τερμάτων σε Μουντιάλ και οδήγησε την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή σε εντυπωσιακή νίκη με 3-0 επί της Αλγερίας, στην πρεμιέρα της προσπάθειάς της να κατακτήσει δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε μια μαγική βραδιά στο Arrowhead Stadium των ΗΠΑ, χωρητικότητας 69.045 θεατών, ο Μέσι έφτασε τον Miroslav Klose στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών σε Παγκόσμια Κύπελλα, με 16 γκολ.

Ο 38χρονος είχε ήδη γράψει ιστορία πριν καν αρχίσει το παιχνίδι — στη 200ή συμμετοχή του με την εθνική ομάδα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, οδηγώντας την Αργεντινή στον αγωνιστικό χώρο για την αναμέτρηση του 10ου ομίλου (Group J).

Ο Μέσι, που πρωτοεμφανίστηκε σε Μουντιάλ ως έφηβος στο 2006 FIFA World Cup στη Γερμανία, επιβεβαίωσε στη συνέχεια την κλάση του με ένα αξέχαστο χατ-τρικ — το πρώτο της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο 17ο λεπτό πέτυχε ένα εντυπωσιακό σουτ, φτάνοντας τα 14 γκολ σε Μουντιάλ και ισοβαθμώντας με τον Gerd Muller και τον Κίλιαν Εμπαπέ στη σχετική λίστα.

Στο 60ό λεπτό πέρασε μπροστά από τους Μίλερ και Εμπαπέ, φτάνοντας τα 15 γκολ και ισοφαρίζοντας τον Βραζιλιάνο θρύλο Ronaldo, όταν εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ μετά από σουτ του Alexis Mac Allister για να κάνει το 2-0.

Στο 76ο λεπτό έφτασε τον Klose στα 16 γκολ, σκοράροντας με χαμηλό πλασέ από την περιοχή. Τέσσερα λεπτά αργότερα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε εκκωφαντικό χειροκρότημα και όρθια αποθέωση από το κοινό.

Η Αργεντινή είχε κατακτήσει το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο νικώντας τη Γαλλία στον τελικό του 2022 FIFA World Cup Final στην Ντόχα, επικρατώντας στα πέναλτι έπειτα από ισοπαλία 3-3, σε έναν αγώνα όπου ο Εμπαπέ είχε επίσης πετύχει χατ-τρικ.

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