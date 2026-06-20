Μουντιάλ 2026: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών του Ιράν

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει το Ιράν στο Μουντιάλ 2026.

Με βάση τους όρους των θεωρήσεων εισόδου (βίζας) που έχουν χορηγηθεί, η εθνική ομάδα του Ιράν επιτρέπεται να εισέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες - μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό - μόλις μία ημέρα πριν από κάθε αγώνα και υποχρεούται να αναχωρεί από τη χώρα την ίδια ημέρα που διεξάγεται ο αγώνας.

Αυτό οδήγησε τον ομοσπονδιακό προπονητή του Ιράν, Amir Ghalenoei, να δηλώσει ότι η ομάδα του είναι η «πιο καταπιεσμένη» του τουρνουά, μετά την ισοπαλία 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, στον εναρκτήριο αγώνα της.

Ωστόσο, ο Andrew Giuliani, εκτελεστικός διευθυντής της ειδικής ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «συζητήσεις» σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης της ομάδας προς και από τον τρίτο αγώνα της φάσης των ομίλων, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Σιάτλ απέναντι στην Αίγυπτο στις 27 Ιουνίου.

Η εθνική ομάδα του Ιράν έχει ως βάση της το Μεξικό κατά τη διάρκεια του τουρνουά και ο Giuliani δήλωσε ότι ήταν λογικό να ισχύσουν οι περιορισμοί για τα δύο πρώτα παιχνίδια στο Λος Άντζελες, καθώς η πτήση από το Μεξικό διαρκεί μόλις περίπου 30 λεπτά. Ωστόσο, για το Σιάτλ η πτήση μπορεί να φτάσει έως και τις τρεις ώρες, γι' αυτό και εξετάζονται αλλαγές.

«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θέλει να διατηρήσει την αγωνιστική ισορροπία στο γήπεδο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KOMO TV News του Σιάτλ.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ομάδα του Ιράν θα έχει την ευκαιρία να έρθει και να αγωνιστεί. Αυτό που έχουμε κάνει για την ιρανική ομάδα είναι εξαιρετικό και αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο Τραμπ γι’ αυτό. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επέτρεψε στην ομάδα να εισέλθει στη χώρα και να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήδη αγωνίστηκε στο Λος Άντζελες και θα αγωνιστεί ξανά στις 21 του μήνα», πρόσθεσε.

Ο Giuliani δεν διευκρίνισε αν το Ιράν συμμετέχει στις συζητήσεις αυτές, ενώ δεν απάντησε ούτε σε σχετικό αίτημα σχολιασμού του BBC.

Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι η εθνική ομάδα θα πρέπει να έχει δικαίωμα να φτάνει σε κάθε πόλη διεξαγωγής δύο ημέρες πριν από κάθε αγώνα και να επιστρέφει στη βάση της την επόμενη ημέρα, «ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη τεχνική και φυσική προετοιμασία».

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν θεωρεί ότι τέτοιου είδους περιορισμοί δεν συνάδουν με την αρχή της παροχής ίσων συνθηκών για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την προετοιμασία τους», ανέφερε η ιρανική ομάδα στο BBC.

«Κατά συνέπεια, η ομοσπονδία θα εκφράσει επισήμως τη δυσαρέσκειά της και θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στη FIFA μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών».

Ο επόμενος αγώνας του Ιράν είναι απέναντι στο Βέλγιο, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, την Κυριακή (21/6).

Με πληροφορίες από BBC Sports