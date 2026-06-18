Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να σκοράρει - «Δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε»

Η πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε, με όλες τις 48 συμμετέχουσες ομάδες να έχουν δώσει τον εναρκτήριο αγώνα τους στη φάση των ομίλων, η οποία μέχρι στιγμής έχει προσφέρει τόσο τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσο και αρκετές εκπλήξεις.

Πλέον, οι ομάδες προετοιμάζονται για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, όπου η μάχη για τους πολύτιμους βαθμούς που οδηγούν στη φάση των νοκ άουτ αναμένεται να ενταθεί.

Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Η κάτοχος του UEFA Nations League και μία από τις βασικές υποψήφιες για την κατάκτηση του Μουντιάλ, η Πορτογαλία, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον 11ο όμιλο με αναμέτρηση απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον του Τέξας.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, με ηγέτη τον Κριστιάνο Ρονάλντο, θεωρητικά είχε μπροστά της μια βατή πρεμιέρα. Ωστόσο, οι Πορτογάλοι δυσκολεύτηκαν σημαντικά, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες και δείχνοντας επηρεασμένοι από τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη υγρασία του Τέξας.

Ο Ρονάλντο πραγματοποίησε μια μάλλον άνευρη εμφάνιση στον πρώτο αγώνα του έκτου Παγκοσμίου Κυπέλλου της καριέρας του. Μετά τους Λιονέλ Μέσι, Κίλιαν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, οι οποίοι βρήκαν δίχτυα στις πρεμιέρες τους, ο 41χρονος Πορτογάλος δεν κατάφερε να σκοράρει στην ισοπαλία 1-1 με το Κονγκό.

Παρόλα αυτά, ο Ρονάλντο ισοφάρισε τον Μέσι ως οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που έχουν συμμετάσχει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα. Ωστόσο, μία ημέρα μετά το χατ-τρικ του Αργεντινού αστέρα, έχασε την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.

Οι προσπάθειές του στο 68ο και στο 73ο λεπτό πέρασαν άουτ, με τον ίδιο να δείχνει εμφανώς απογοητευμένος.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν μίλησε στους δημοσιογράφους, αλλά έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω X: «Δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ψηλά το κεφάλι και συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι».

Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2026

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ερωτήθηκε αν σκέφτηκε να αντικαταστήσει τον Ρονάλντο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Δεν έχει νόημα να βγάλεις τον κορυφαίο σκόρερ του κόσμου όταν χρειάζεσαι γκολ. Η εμπειρία του Κριστιάνο μέσα στην περιοχή είναι σημαντική. Ο τρόπος με τον οποίο τραβά πάνω του τους αμυντικούς είναι επίσης πολύ σημαντικός», απάντησε.

Η Πορτογαλία άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο νεαρός μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Ζοάο Νέβες, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στην επάνω δεξιά γωνία της εστίας.

Το Κονγκό, ωστόσο, βρήκε την απάντηση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ισοφάρισε με κεφαλιά ύστερα από σέντρα στην περιοχή, σε μια φάση που θύμισε έντονα το γκολ του Νέβες.

Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν αμφότερες οι ομάδες στο δεύτερο μέρος, καμία δεν κατάφερε να βρει το νικητήριο γκολ, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Με πληροφορίες από euronews.com