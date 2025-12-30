Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο υπερασπίζεται το υψηλό κόστος των εισιτηρίων

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε το κόστος των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου (World Cup), λέγοντας ότι αντανακλά την «απολύτως τρελή» ζήτηση του κοινού για το τουρνουά του επόμενου καλοκαιριού.

Η τιμολογιακή πολιτική για τη διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό έχει δεχθεί ευρεία κριτική, με την Football Supporters' Association (FSA) να τη χαρακτηρίζει «σκανδαλώδη».

Τα εισιτήρια της φάσης των ομίλων κοστίζουν έως και τρεις φορές περισσότερο σε σύγκριση με εκείνα του World Cup του 2022 στο Κατάρ, ενώ το φθηνότερο εισιτήριο για τον τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ ανέρχεται στις 3.570 – 3.575 ευρώ.

Ωστόσο, ο Ινφαντίνο υποστηρίζει ότι το επίπεδο της ζήτησης υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.

«Διαθέτουμε προς πώληση έξι έως επτά εκατομμύρια εισιτήρια και μέσα σε 15 ημέρες λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ινφαντίνο στο Παγκόσμιο Αθλητικό Συνέδριο στο Ντουμπάι.

«Δηλαδή 10 εκατομμύρια αιτήματα την ημέρα. Αυτό δείχνει πόσο ισχυρό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στα σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA έχει πουλήσει συνολικά 44 εκατομμύρια εισιτήρια. Άρα, μέσα σε δύο εβδομάδες θα μπορούσαμε να είχαμε “γεμίσει” 300 Παγκόσμια Κύπελλα. Φανταστείτε το. Είναι πραγματικά τρελό».

Μετά τις επικρίσεις για την αρχική τιμολογιακή πολιτική, η FIFA εισήγαγε έναν μικρό αριθμό «πιο προσιτών» εισιτηρίων αξίας 52 ευρώ για όλους τους 104 αγώνες της διοργάνωσης.

«Ακούσαμε τα σχόλια και αυτή η νέα κατηγορία είναι το σωστό βήμα», δήλωσε αξιωματούχος της FIFA που συμμετείχε στις σχετικές συζητήσεις στο BBC Sport.

Ο Ινφαντίνο ανέφερε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις των εισιτηρίων θα επανεπενδυθούν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένο ποσό.

«Το κρίσιμο είναι ότι τα έσοδα που προκύπτουν επιστρέφουν στο άθλημα σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

«Χωρίς τη FIFA δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο σε 150 χώρες παγκοσμίως. Υπάρχει ποδόσφαιρο επειδή -και χάρη σε- αυτά τα έσοδα που δημιουργούμε με, και από, το Παγκόσμιο Κύπελλο και τα οποία επανεπενδύουμε σε ολόκληρο τον κόσμο».

Με πληροφορίες από BBC Sports