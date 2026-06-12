Μουντιάλ 2026: Ο Χουάνγκ «καθάρισε» για τη Νότια Κορέα, 2-1 την Τσεχία

Η Νότια Κορέα άρχισε «με το δεξί» την πορεία της στο Μουντιάλ 2026, καθώς για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης, επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο γήπεδο Άκρον στη Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, παρουσία 44.985 θεατών και μετά από ένα «στείρο» πρώτο 45λεπτο, οι δύο ομάδες «έψαξαν» τη νίκη, με τη Νότια Κορέα να παίρνει τους τρεις βαθμούς και μάλιστα με ανατροπή.

Οι Τσέχοι προηγήθηκαν με τον Κρέϊτσι στο 59ο λεπτό, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, οι Νοτιοκορεάτες έφθασαν στην νίκη, χάρη στα τέρματα του πρώην άσου του Ολυμπιακού, Ιν Μπέομ Χουάνγκ (67`) και του Χιέον Γκιου Οχ (80`).

Ο αρχηγός της Νότιας Κορέας, Σον Χέουνγκ-Μιν, έχασε αρκετές καλές ευκαιρίες στο πρώτο 45λεπτο, που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Το σκορ άνοιξε στο 59`, όταν ο αρχηγός της Τσεχίας, Λάντισλαβ Κρέιτσι, πέτυχε το πρώτο γκολ των Ευρωπαίων σ΄αυτό το Μουντιάλ με κεφαλιά από μακρυνό πλάγιο.

Γνωστοί για την μαχητικότητα τους, οι Νοτιοκορεάτες δεν τα «παράτησαν» και ισοφάρισαν οκτώ λεπτά αργότερα, με ένα υπέροχο γκολ του πρώην άσου του Ολυμπιακού, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ. Στο 77ο λεπτό ο Τόμας Σούτσεκ σκόραρε με κεφαλιά, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάϊντ και τρία λεπτά αργότερα, ο Χουάνγκ έδωσε ασίστ στον Οχ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Μετά απ' αυτό το αποτέλεσμα, η Νότια Κορέα και το Μεξικό, που νίκησε εχθές (11/6) την Νότια Αφρική με 2-0, είναι τα φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Για την 2η αγωνιστική του ομίλου, οι «οικοδεσπότες» θα φιλοξενήσουν την Νότια Κορέα και οι Τσέχοι θ΄αντιμετωπίσουν την Νότια Αφρική.

Διαιτητής: Α. Ομάρ (Αίγυπτος)

Κίτρινες: Λι Γκι Χιούκ

Μουντιάλ 2026: Οι συνθέσεις στο Νότια Κορέα-Τσεχία

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Χονγκ Μιουνγκ Μπο): Κιμ Σέουνγκ-Γκου, Λι Χαν-Μπεόν, Κιμ Μιν-Τζάε, Λι Γκι-Χιουκ, Σέολ Γιουνγκ-Γου, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ (84′ Τζιν-Γκιου), Πάικ Σέουνγκ-Χο (84′ Τζιν-Σέοπ Παρκ), Λι Τάε-Σέοκ (69′ Τζι-Ζουνγκ), Λι Κανγκ-Ιν, Λι Τζάε-Σουνγκ (63′ Χε-Τσαν Χουάνγκ), Σον Χέουνγκ-Μιν (69′ Χιεόν Οχ).

ΤΣΕΧΙΑ (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Ματέι Κόβαρ, Στέπαν Χάλουπεκ, Ρόμπιν Χρανάτς, Λάντισλαβ Κρέιτσι, Βλαντιμίρ Τσουφάλ, Τόμας Σούτσεκ, Αλεξάντρ Σόικα (85′ Χίτιλ), Γιάροσλαβ Ζέλενι, Πάβελ Σουλτς (64′ Άνταμ Χλόζεκ), Λούκας Πρόβοντ (64’ Μίχαλ Σάντιλεκ), Πάτρικ Σικ (64′ Τόμας Χόρι).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ