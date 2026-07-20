Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ κέρδισε το τρόπαιο αλλά ο μικρός αδελφός του τις εντυπώσεις

Μπορεί η Ισπανία να πανηγύρισε την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 και ο Λαμίν Γιαμάλ να ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης, όμως ένα άλλο μέλος της οικογένειάς του ήταν αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις μετά τον μεγάλο τελικό.

Ο 3χρονος ετεροθαλής αδελφός του, Κέιν, έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής των πανηγυρισμών στο MetLife Stadium, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο σφύριγμα και τη νίκη της Ισπανίας με 1-0 επί της Αργεντινής, ο μικρός Κέιν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο αναζητώντας μόνο ένα πρόσωπο: τον μεγάλο του αδελφό. Μόλις τον εντόπισε, έτρεξε στην αγκαλιά του Λαμίν Γιαμάλ, με τον 19χρονο αστέρα της Μπαρτσελόνα να τον σηκώνει ψηλά και να τον αγκαλιάζει συγκινημένος.

Η εικόνα των δύο αδελφών έγινε αμέσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του τελικού.

Στη συνέχεια, ο μικρός Κέιν έτρεχε ασταμάτητα πάνω στο χορτάρι, ντρίμπλαρε και κλωτσούσε μια μπάλα, έπαιζε με τα παιδιά των υπόλοιπων διεθνών και πλησίασε ακόμη και το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, θέλοντας να ζήσει από κοντά τη μεγάλη στιγμή.

Οι φωτογράφοι και οι τηλεοπτικές κάμερες τον ακολουθούσαν διαρκώς, καθώς κάθε του κίνηση προκαλούσε χαμόγελα στους παίκτες και τους φιλάθλους.

Σε κάποια στιγμή δοκίμασε ένα καπέλο του μπέιζμπολ, λίγο αργότερα φόρεσε καπέλο αστυνομικού, ενώ δεν σταμάτησε να εξερευνά κάθε γωνιά του γηπέδου. Ακόμη και ο ποδοσφαιριστής Μίκελ Ογιαρθάμπαλ άφησε για λίγο τους πανηγυρισμούς, για να παίξει μαζί του.

Και από την πλευρά του, ο Λαμίν Γιαμάλ αγκάλιαζε συνεχώς τον 3χρονο Κέιν, τον κρατούσε από το χέρι ή τον μετέφερε στην αγκαλιά του, θέλοντας να μοιραστεί μαζί του αυτή την τόσο σημαντική στιγμή της καριέρας του.

Facebook Twitter Φωτ. Getty Images

Facebook Twitter Φωτ. Getty Images

Facebook Twitter Φωτ. Getty Images

Facebook Twitter Φωτ. Getty Images

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο μικρός Κέιν γινόταν viral.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ είχε κερδίσει την αγάπη των φιλάθλων με τους αυθόρμητους πανηγυρισμούς του στις εξέδρες και τις συγκινητικές στιγμές που μοιραζόταν με τον αδελφό του μετά από κάθε αγώνα.

Αντίστοιχες εικόνες είχαν καταγραφεί και μετά την κατάκτηση του Euro 2024, αλλά και σε αρκετούς αγώνες της Μπαρτσελόνα, όπου ο μικρός Κέιν συνόδευε τον Γιαμάλ στον αγωνιστικό χώρο και έπαιζε με μια μπάλα σαν να βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Δυνατός ο δεσμός του Γιαμάλ με τον μικρό του αδελφό

Ο δεσμός των δύο αδελφών είναι ιδιαίτερα δυνατός. Ο Κέιν γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 από τη μητέρα του Γιαμάλ, Σίλα Εμπάνα, και ο Ισπανός άσος δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο σημαντικός είναι για τη ζωή του.

Facebook Twitter Φωτ. Getty Images

Facebook Twitter Φωτ. Getty Images

Facebook Twitter Φωτ. Getty Images

Facebook Twitter Φωτ. Getty Images

«Ο μικρός μου αδελφός σημαίνει τα πάντα για μένα. Είμαι ερωτευμένος μαζί του. Νιώθω σαν να είναι ο γιος μου», είχε δηλώσει συγκινημένος σε συνέντευξή του, εξηγώντας πως η μεγαλύτερη χαρά του είναι να βλέπει τον μικρό να μεγαλώνει χωρίς τις δυσκολίες που βίωσε ο ίδιος ως παιδί.

Ο Γιαμάλ έχει μιλήσει πολλές φορές για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι οι γονείς του ήταν πολύ νέοι όταν γεννήθηκε και πάλεψαν σκληρά για να του προσφέρουν μια καλύτερη ζωή. Όπως έχει πει, η μεγαλύτερη ικανοποίησή του σήμερα είναι να βλέπει τη μητέρα του ευτυχισμένη και τον μικρό Κέιν να απολαμβάνει την παιδική ηλικία που εκείνος ονειρευόταν.

Με πληροφορίες από star.com και Yahoo Sports

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