Μουντιάλ 2026: Να ακυρωθούν οι Pride εκδηλώσεις ζητούν Αίγυπτος και Ιράν από τη FIFA

Αίγυπτος και Ιράν ζήτησαν από τη FIFA να παρέμβει, ώστε να μη πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας κατά τη διάρκεια του μεταξύ τους αγώνα στο Σιάτλ των ΗΠΑ, για το Μουντιάλ 2026.

Το παιχνίδι, που έχει οριστεί για τις 26 Ιουνίου, έχει χαρακτηριστεί από τους τοπικούς διοργανωτές ως «Pride Match», καθώς συμπίπτει με το Pride Weekend της πόλης.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι απέστειλε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα της FIFA, ζητώντας να μην υπάρξουν «δραστηριότητες που προωθούν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα» κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Ιράν. Στην επιστολή υποστηρίζεται ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις «συγκρούονται άμεσα με τις πολιτιστικές, θρησκευτικές και κοινωνικές αξίες των αραβικών και ισλαμικών κοινωνιών» και ενδέχεται να προκαλέσουν εντάσεις μεταξύ των φιλάθλων.

Η αιγυπτιακή ομοσπονδία επικαλείται το καταστατικό της FIFA, και ειδικότερα το άρθρο που προβλέπει ουδετερότητα σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων. Την ένσταση της Αιγύπτου στήριξε και η ιρανική πλευρά, με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταγ, να κάνει λόγο για «παράλογη κίνηση που υποστηρίζει μια συγκεκριμένη ομάδα», χωρίς όμως να αναφερθεί ευθέως στην ονομασία Pride Match.

Υπενθυμίζεται ότι στο Ιράν η ομοφυλοφιλία τιμωρείται ποινικά ακόμη και με θάνατο, ενώ στην Αίγυπτο οι λεγόμενοι «νόμοι περί ηθικής» χρησιμοποιούνται συχνά για τη δίωξη ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Οι εκδηλώσεις προχωρούν κανονικά

Παρά τις αντιδράσεις, οι διοργανωτές στο Σιάτλ ξεκαθάρισαν ότι οι εκδηλώσεις υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Όπως ανέφεραν, το Pride Match αποτελεί πρωτοβουλία της τοπικής οργανωτικής επιτροπής και όχι της FIFA και αφορά δράσεις στην πόλη και περιμετρικά του γηπέδου.

Η αντιπρόεδρος επικοινωνίας της SeattleFWC26, Χάνα Τεντέσε, δήλωσε ότι ο ρόλος της επιτροπής είναι να διαμορφώσει την εμπειρία της πόλης κατά τη διάρκεια του τουρνουά και ότι οι δραστηριότητες του Pride Weekend θα συνεχιστούν «σε συνεργασία με ΛΟΑΤΚΙ φορείς, καλλιτέχνες και επιχειρήσεις». Όπως τόνισε, στόχος είναι «όλοι οι φίλαθλοι να αισθανθούν καλοδεχούμενοι».

Η FIFA έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο των γηπέδων τις ημέρες των αγώνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται να υπάρξει επίσημη αναφορά στο Pride εντός του γηπέδου, ωστόσο η είσοδος σημαιών με ουράνιο τόξο επιτρέπεται, καθώς θεωρούνται «κοινωνικά σύμβολα» και όχι πολιτικά. Η ίδια πολιτική είχε εφαρμοστεί και στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, μετά τις αντιδράσεις για το περιβραχιόνιο «OneLove».

Οι διοργανωτές στο Σιάτλ υπογραμμίζουν ότι η περιοχή φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ιρανοαμερικανών στις ΗΠΑ, καθώς και πολυπληθή αιγυπτιακή διασπορά, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η συνύπαρξη όλων των κοινοτήτων με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Με πληροφορίες από Guardian