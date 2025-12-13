Μουντιάλ 2026: «Μνημειώδης προδοσία» καταγγέλλουν οι φίλαθλοι για τις τιμές των εισιτηρίων

Οι ποδοσφαιρόφιλοι παγκοσμίως αντιδρούν έντονα στις τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ 2026, με οργανώσεις υποστηρικτών να κάνουν λόγο για «μνημειώδη προδοσία» από τη FIFA, καθώς οι τιμοκατάλογοι που κυκλοφόρησαν δείχνουν κόστος πολύ υψηλότερο από όσα είχαν προαναγγελθεί.

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα διάθεσης, η FIFA εκχωρεί περίπου το 8% των εισιτηρίων κάθε αγώνα στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ώστε να τα διαθέτουν στους πιο πιστούς φιλάθλους των ομάδων τους. Τιμοκατάλογος που δημοσιοποίησε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποκαλύπτει ότι τα εισιτήρια της φάσης των ομίλων κοστολογούνται από 180 έως 700 δολάρια (περίπου 165–645 ευρώ), ανάλογα με τον αγώνα και τη θέση.

Για τον τελικό, οι τιμές εκτοξεύονται, με το χαμηλότερο εισιτήριο να ξεκινά από τα 4.185 δολάρια (περίπου 3.850 ευρώ), ενώ το ακριβότερο φτάνει τα 8.680 δολάρια (περίπου 7.990 ευρώ). Ακόμη και τα παιχνίδια των νοκ άουτ γύρων εμφανίζουν υψηλό κόστος, με τις χαμηλότερες τιμές για τους ημιτελικούς να κυμαίνονται από 920 έως 1.125 δολάρια (περίπου 845–1.035 ευρώ).

Τα ποσά αυτά έρχονται σε αντίθεση με όσα είχε ανακοινώσει η FIFA τον Σεπτέμβριο, όταν έκανε λόγο για εισιτήρια από 60 δολάρια (περίπου 55 ευρώ) στη φάση των ομίλων και έως 6.730 δολάρια (περίπου 6.190 ευρώ) για τον τελικό, μέσω της επίσημης πλατφόρμας της. Παράλληλα, απέχουν αισθητά από τους στόχους που είχαν τεθεί όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες διεκδίκησαν τη διοργάνωση, με δημόσιες δεσμεύσεις για εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις χαμηλού κόστους στα πρώτα παιχνίδια.

Η οργάνωση Football Supporters Europe (FSE) κάλεσε τη FIFA να αναστείλει άμεσα τη διάθεση εισιτηρίων μέσω των εθνικών ομοσπονδιών, έως ότου βρεθεί λύση που, όπως τονίζει, θα σέβεται «την παράδοση, την καθολικότητα και την πολιτισμική σημασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Αντίστοιχα, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημέρωσε τα μέλη του England Supporters Travel Club ότι η αγορά εισιτηρίων για όλους τους αγώνες της εθνικής ομάδας μέχρι και τον τελικό θα κόστιζε συνολικά λίγο πάνω από 7.000 δολάρια (περίπου 6.440 ευρώ).

Φωτ: EPA, αρχείου

Μουντιάλ 2026: Το πρώτο με δυναμική τιμολόγηση

Την ίδια στιγμή, η FIFA έχει ήδη ενεργοποιήσει την τρίτη φάση μαζικής διάθεσης εισιτηρίων, επιτρέποντας για πρώτη φορά στους φιλάθλους να υποβάλουν αιτήσεις για συγκεκριμένους αγώνες μέσω κλήρωσης. Η διαδικασία άνοιξε στις 11 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Ιανουαρίου 2026, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται τον Φεβρουάριο.

Η παγκόσμια συνομοσπονδία έχει καταστήσει σαφές ότι για πρώτη φορά σε Μουντιάλ θα εφαρμοστεί δυναμική τιμολόγηση, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων όσο πλησιάζει η έναρξη της διοργάνωσης, η οποία θα φιλοξενηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Στη νέα φάση διάθεσης, οι φίλαθλοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για έως τέσσερα εισιτήρια ανά αγώνα και έως 40 συνολικά για όλη τη διοργάνωση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της FIFA. Η υποβολή αίτησης δεν λειτουργεί με σειρά προτεραιότητας, καθώς η επιλογή γίνεται μέσω κλήρωσης, ανεξαρτήτως του πότε κατατέθηκε το αίτημα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα τον Φεβρουάριο και το ποσό θα χρεωθεί αυτόματα. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία είναι η δημιουργία FIFA ID, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν τόσο τους αγώνες όσο και την κατηγορία τιμής που επιθυμούν.

Ξεπερνούν τα τα 11.000 δολάρια οι τιμές εισιτηρίων σε δευτερογενείς αγορές

Παράλληλα, η FIFA έχει θέσει σε λειτουργία επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων, μέσω της οποίας παρακρατεί προμήθεια 15% επί της τελικής τιμής. Ήδη, πάντως, εισιτήρια για τον τελικό στο στάδιο MetLife του Νιού Τζέρσεϊ, στις 19 Ιουλίου, εμφανίζονται σε δευτερογενείς αγορές σε τιμές που ξεπερνούν τα 11.000 δολάρια (πάνω από 10.100 ευρώ).

Η σύγκριση με προηγούμενες διοργανώσεις εντείνει τη δυσαρέσκεια. Στο Μουντιάλ του 1994, το οποίο είχε επίσης φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τιμές κυμαίνονταν από 25 έως 475 δολάρια (περίπου 23–435 ευρώ). Στο Κατάρ το 2022, όταν ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια, το εύρος ήταν περίπου από 70 έως 1.600 δολάρια (περίπου 65–1.470 ευρώ).

Η FIFA έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διάθεσης επιπλέον εισιτηρίων σε γενική πώληση, πιο κοντά στην έναρξη της διοργάνωσης, με τη λογική «first come, first served». Ωστόσο, δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για όσους ελπίζουν σε χαμηλότερες τιμές.

Με πληροφορίες από Associated Press