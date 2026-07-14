Μουντιάλ 2026: Με τη «φανέλα του 1986» στον ημιτελικό με την Αγγλία η Αργεντινή

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία στο περιθώριο του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026, με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι να στοχεύει στην πρόκριση στον τελικό και την κατάκτηση -για δεύτερη συνεχόμενη φορά- του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή, όπως έκαναν γνωστό μέσα ενημέρωσης της χώρας τα οποία επικαλείται με τη σειρά του το βρετανικό Sky News, δεν αναμένεται να αγωνιστεί με τα παραδοσιακά της χρώματα, το γαλάζιο με τις λευκές ρίγες.

Ειδικότερα, η «Αλμπισελέστε» θα φορέσει τη σκούρα μπλε εκτός έδρας φανέλα της, αφήνοντας τα «Τρία Λιοντάρια» να παραταχθούν με την παραδοσιακή ολόλευκη εντός έδρας στολή τους.

Η ιστορική απόφαση της Αργεντινής για τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026

Την παραπάνω ιστορική, για τα δεδομένα της αντιπαλότητας των δύο ομάδων, απόφαση επιβεβαίωσε και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA).

Η απόφαση αυτή δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία, όπως σημειώνουν ποδοσφαιρικοί αναλυτές, καθώς στην Αργεντινή η επιλογή της συγκεκριμένης εμφάνισης συνδέεται άμεσα με τη δεισιδαιμονία και το «γούρι».

Η ιστορία των Μουντιάλ δείχνει ότι η μπλε φανέλα έχει αποδειχθεί ιστορικά ολέθρια για τους Άγγλους, καθώς η Αργεντινή τη φορούσε στις δύο πιο εμβληματικές επικρατήσεις της εναντίον τους: στη διαδικασία των πέναλτι το 1998, αλλά κυρίως στον ιστορικό προημιτελικό του 1986 στο Μεξικό.

Τι συνέβη στον θρυλικό αγώνα Αργεντινή - Αγγλία το 1986

Ο αγώνας της 22ας Ιουνίου 1986 στο στάδιο «Αζτέκα» ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού. Διεξήχθη μόλις τέσσερα χρόνια μετά τον Πόλεμο των Φώκλαντ ανάμεσα στις δύο χώρες, γεγονός που είχε φορτίσει το κλίμα με τεράστια πολιτική και εθνική αντιπαλότητα.

Σε εκείνο το ματς, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, φορώντας τη σκούρα μπλε φανέλα, υπέγραψε την πρόκριση της Αργεντινής με 2-1, σημειώνοντας δύο από τα πιο διάσημα γκολ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών:

Το «Χέρι του Θεού» (51'): Ο Μαραντόνα πήδηξε μαζί με τον Άγγλο τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το αριστερό του χέρι. Ο διαιτητής δεν είδε την παράβαση, και ο Ντιέγκο δήλωσε αργότερα ότι το γκολ μπήκε «λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού».

Το «Γκολ του Αιώνα» (55'): Μόλις τέσσερα λεπτά μετά, ο Μαραντόνα πήρε την μπάλα πίσω από τη σέντρα, πέρασε πέντε Άγγλους παίκτες (Μπίρντσλι, Ριντ, Μπούτσερ, Φένγουικ και Στίβενς), απέφυγε και τον Σίλτον και πλάσαρε υποδειγματικά, σκοράροντας το κορυφαίο γκολ σε ιστορία Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Με πληροφορίες από Sky News