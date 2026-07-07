Μουντιάλ 2026: Με ανατροπή η Αργεντινή στους «8» - Η στιγμή που ο Μέσι κλαίει μπροστά στους φιλάθλους

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης.

Η Αργεντινή πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Μουντιάλ, επικρατώντας με 3-2, παρότι μέχρι το 79ο λεπτό βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0. Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος καθοδήγησε την ομάδα του στην τελική αντεπίθεση, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Ελβετία-Κολομβία.

Η Αίγυπτος ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα και αιφνιδίασε τους αντιπάλους της στο 15ο λεπτό. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και σέντρα του Άτια, ο Γιασέρ Ιμπραχίμ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας της Αργεντινής και με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Η Αργεντινή προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, όμως έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν ο Μέσι αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, καθώς ο τερματοφύλακας Σουμπίρ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση. Στη συνέχεια, οι Αργεντινοί πίεσαν έντονα, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, όμως ο Σουμπίρ πραγματοποίησε σπουδαίες αποκρούσεις, ενώ ο Μέσι είχε και σουτ στο δοκάρι από απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Μουντιάλ 2026: Σήκωσαν τον Μέσι στον αέρα

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αίγυπτος συνέχισε να απειλεί στην αντεπίθεση. Αρχικά πέτυχε γκολ με τον Ζίκο, το οποίο ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR λόγω φάουλ στην αρχή της φάσης. Παρά την απογοήτευση, οι Αιγύπτιοι δεν επηρεάστηκαν και λίγο αργότερα ο Ζίκο σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά κανονικά, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία με τον Χασάν, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του και φέρνοντας την Αργεντινή πολύ κοντά στον αποκλεισμό.

Ωστόσο, οι πρωταθλητές κόσμου δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Στο 79ο λεπτό ο Ρομέρο με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Μέσι, μείωσε σε 2-1 και αναπτέρωσε τις ελπίδες της ομάδας του. Λίγο αργότερα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχασε σημαντική ευκαιρία, όμως η ισοφάριση δεν άργησε να έρθει. Στο 83ο λεπτό ο Μέσι, με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, έφερε το παιχνίδι στα ίσα, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς. Η πίεση της Αργεντινής συνεχίστηκε μέχρι το τέλος και στις καθυστερήσεις ο Έντσο Φερνάντες, με δυνατή κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Λαουτάρο Μαρτίνες, διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Με αυτή τη σπουδαία ανατροπή, η Αργεντινή απέδειξε το αγωνιστικό της πάθος, την ποιότητα των ποδοσφαιριστών της και τη σημασία της επιμονής, εξασφαλίζοντας μια ιστορική πρόκριση στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.