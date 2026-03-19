Μουντιάλ 2026: Το Ιράν θα μποϊκοτάρει τις ΗΠΑ αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Ιράν θα «μποϊκοτάρει τις ΗΠΑ», αλλά «όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Τζαχ, σε βίντεο που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Ιράν έχει προγραμματισμένα τα παιχνίδια του ομίλου στις ΗΠΑ για το φετινό καλοκαιρινό τουρνουά. «Θα προετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι έχει ανοίξει συζητήσεις με τη FIFA, για πιθανή μεταφορά των αγώνων της ομάδας από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, αν και η παγκόσμια ομοσπονδία έχει δηλώσει ότι το πρόγραμμα του τουρνουά παραμένει αμετάβλητο.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σενμπάουμ, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα της είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους αγώνες πρώτου γύρου του Ιράν, εφόσον χρειαστεί, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η συμμετοχή του Ιράν στους τελικούς στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στη χώρα τον προηγούμενο μήνα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η ασφάλεια των Ιρανών παικτών θα ήταν σε κίνδυνο αν ταξίδευαν στο τουρνουά.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν το Μεξικό είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους αγώνες και απάντησε: «Ναι». Πρόσθεσε δε, πως «το Μεξικό διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με κάθε χώρα στον κόσμο, γι’ αυτό θα περιμένουμε να δούμε τι αποφασίσει η FIFA».

Μια πηγή δήλωσε στο Guardian αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται σε ένα παιχνίδι «ηγεμονικής πίεσης», προσπαθώντας η κάθε πλευρά να δημιουργήσει συνθήκες που θα αναγκάσουν την άλλη σε απόσυρση, την οποία θα μπορούν να ρίξουν ευθύνες στον αντίπαλο, ενώ η FIFA βρίσκεται στη μέση αυτής της αντιπαράθεσης.

Με πληροφορίες από Guardian