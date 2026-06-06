Μουντιάλ 2026: Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δεν δίνει βίζες σε «μεγάλο μέρος» του βοηθητικού προσωπικού

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζες σε «μεγάλο μέρος» του βοηθητικού προσωπικού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, λίγες μόνο ημέρες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η ιρανική πρεσβεία στην Τουρκία.

Ο λογαριασμός της πρεσβείας στο X δημοσίευσε: «Γιατί δεν λέτε ότι απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για βίζα ενός μεγάλου μέρους του διοικητικού και εκτελεστικού προσωπικού, των τεχνικών συμβούλων και άλλων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου;», απαντώντας στην ανάρτηση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Τι υποστηρίζει η ιρανική πρεσβεία στην Τουρκία για τις βίζες

«Επεκτείνοντας τις ιδιότροπες εχθροπραξίες σας εναντίον του ιρανικού έθνους στον χώρο του αθλητισμού, η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην πράξη στερεί από την εθνική ομάδα του Ιράν το δικαίωμά της να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς αδικαιολόγητη πίεση και άγχος», αναφέρει η ανάρτηση.

Η ανάρτηση του πρέσβη Μπάρακ εξήρε το έργο του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα για την επεξεργασία των θεωρήσεων για την ιρανική ομάδα.

«Δεν μπορείτε να συγκαλύψετε μια συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς της FIFA και τις υποχρεώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ως διοργανωτών απλώς και μόνο με επιδοκιμασίες προς τον ίδιο σας τον εαυτό», ανέφερε η ιρανική ανάρτηση.

You cannot whitewash conduct that violates FIFA regulations and breaches the United States’ host obligations merely by praising yourselves.



Why do you not say that visas were denied to a large portion of the managerial and executive staff, technical advisers, and others who are… https://t.co/AoEvfphxmH — Iran Embassy in Türkiye (@Iran_in_Turkiye) June 6, 2026

Η ομάδα αναμένεται να φτάσει στην Τιχουάνα του Μεξικού την Κυριακή.

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στο Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από ABC News

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