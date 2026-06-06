ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Μουντιάλ 2026: Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δεν δίνει βίζες σε «μεγάλο μέρος» του βοηθητικού προσωπικού

Τι υποστήριξε η ιρανική πρεσβεία στην Τουρκία

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΗΠΑ ΒΙΖΕΣ ΙΡΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
0

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζες σε «μεγάλο μέρος» του βοηθητικού προσωπικού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, λίγες μόνο ημέρες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η ιρανική πρεσβεία στην Τουρκία.

Ο λογαριασμός της πρεσβείας στο X δημοσίευσε: «Γιατί δεν λέτε ότι απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για βίζα ενός μεγάλου μέρους του διοικητικού και εκτελεστικού προσωπικού, των τεχνικών συμβούλων και άλλων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου;», απαντώντας στην ανάρτηση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Τι υποστηρίζει η ιρανική πρεσβεία στην Τουρκία για τις βίζες

«Επεκτείνοντας τις ιδιότροπες εχθροπραξίες σας εναντίον του ιρανικού έθνους στον χώρο του αθλητισμού, η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην πράξη στερεί από την εθνική ομάδα του Ιράν το δικαίωμά της να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς αδικαιολόγητη πίεση και άγχος», αναφέρει η ανάρτηση.

Η ανάρτηση του πρέσβη Μπάρακ εξήρε το έργο του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα για την επεξεργασία των θεωρήσεων για την ιρανική ομάδα.

«Δεν μπορείτε να συγκαλύψετε μια συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς της FIFA και τις υποχρεώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ως διοργανωτών απλώς και μόνο με επιδοκιμασίες προς τον ίδιο σας τον εαυτό», ανέφερε η ιρανική ανάρτηση.

Η ομάδα αναμένεται να φτάσει στην Τιχουάνα του Μεξικού την Κυριακή.

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στο Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από ABC News

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ FIFA WORLD CUP

Αθλητισμός / Μουντιάλ 2026: Η FIFA εισάγει νέα τεχνολογία για το οφσάιντ - Πώς θα λειτουργεί

Η FIFA ελπίζει ότι η καινοτομία θα μειώσει την απογοήτευση που νιώθουν φίλαθλοι και παίκτες και θα περιορίσει τον κίνδυνο τραυματισμών που οφείλονται σε περιττές φάσεις του παιχνιδιού, όταν πρόκειται να σηκωθεί η σημαία του οφσάιντ
THE LIFO TEAM
 
 