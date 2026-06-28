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Μουντιάλ 2026: Το Ιράν ευχαρίστησε το Μεξικό μετά τον αποκλεισμό του

Το story της ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΙΡΑΝ ΜΕΞΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Λίγο μετά τον αποκλεισμό του από το Μουντιάλ, λόγω της ισοπαλίας 3-3 μεταξύ Αλγερίας και Αυστρίας στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων, το Ιράν ευχαρίστησε τους οικοδεσπότες του στο Μεξικό με μια ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της ομάδας στο Instagram.

Η ανάρτηση έδειχνε δύο χέρια ενωμένα, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με πυροτεχνήματα στο βάθος.

Το «ευχαριστώ» του Ιράν στο Μεξικό μετά τον αποκλεισμό στο Μουντιάλ

«Σας ευχαριστούμε που μας ανοίξατε τις πόρτες σας», έγραψε η «Team Melli» στα ισπανικά. «Η πράξη σας θα μείνει στις καρδιές σας».

Το Ιράν αναγκάστηκε να μεταφέρει την ομάδα του από το Τούσον της Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού την τελευταία στιγμή, λόγω των περιορισμών που επέβαλε στην ομάδα η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οι παίκτες και ο προπονητής Αμίρ Γκαλενοέι έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ευγνωμοσύνη τους για την υποστήριξη που έλαβαν από το Μεξικό.

Το Ιράν προπονήθηκε στον «Club Tijuana», ενώ οι οπαδοί εμφανίστηκαν στους αγώνες του Ιράν στο Λος Άντζελες φορώντας τη φανέλα των «Xolos». Φάνηκε να υπάρχουν τόσοι οπαδοί του Μεξικού όσο και του Ιράν στους δύο αγώνες της «Team Melli» στο SoFi Stadium.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΙΡΑΝ ΜΕΞΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Το story που δημοσίευσε η ομάδα του Ιράν στο Instagram.

«Από τη στιγμή που βρισκόμαστε εκεί, ακούμε συνεχώς "Iran, hermano, ya eres Mexicano"», δήλωσε ο Αλιρεζά Τζαχανμπάκς μετά τον δεύτερο αγώνα του Ιράν, εναντίον του Βελγίου.

Η φράση αυτή σημαίνει: «Αδελφέ, είσαι ήδη Μεξικανός».

«Αυτό είναι αρκετό, νομίζω. Όπου κι αν πάμε, το ακούμε αυτό», είπε ο Τζαχανμπάκς. «Αυτό δείχνει πόση αγάπη μας δείχνουν και αυτό μας διευκολύνει πολύ. Και νομίζω ότι για όλους τους άλλους, νιώθουμε σαν στο σπίτι μας όταν βρισκόμαστε εκεί στην Τιχουάνα. Και το γεγονός ότι έρχονται μέχρι εδώ για να μας υποστηρίξουν, σημαίνει πολλά για εμάς».

Με πληροφορίες από USA Today

Αθλητισμός

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