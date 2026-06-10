Μουντιάλ 2026: Το ηχηρό μήνυμα πίσω από τις κονκάρδες των παικτών του Ιράν

Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Ιράν έφτασαν στο Μεξικό για το Μουντιάλ του 2026 φορώντας κονκάρδες με την ένδειξη «#168», σε μια συμβολική κίνηση αφιερωμένη στα παιδιά που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι παίκτες αποβιβάστηκαν στην Τιχουάνα το πρωί της Κυριακής έχοντας τις κονκάρδες καρφιτσωμένες στα πέτα των σκούρων μπλε σακακιών τους.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο αριθμός 168 παραπέμπει στα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε δημοτικό σχολείο στις 28 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα κατά την οποία ξέσπασε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι New York Times ανέφεραν πρόσφατα, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα που γνωρίζουν τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, ότι το χτύπημα φέρεται να προήλθε από αμερικανικό πύραυλο. Ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το σχετικό δημοσίευμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ιρανοί διεθνείς δεν φορούσαν τις κονκάρδες όταν αναχώρησαν από την Τουρκία, όπου πραγματοποίησαν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Το σύμβολο εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς το Μεξικό και ήταν ορατό κατά την άφιξη της αποστολής.

Τι λένε οι κανονισμοί της FIFA

Το αν οι κονκάρδες συνιστούν παραβίαση των κανονισμών της FIFA δεν είναι ξεκάθαρο.

Η παγκόσμια ομοσπονδία απαγορεύει τη χρήση πολιτικών, θρησκευτικών ή προσωπικών συνθημάτων και συμβόλων στον εξοπλισμό των ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια των αγώνων. Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις σε παίκτες, προπονητές ή ομοσπονδίες.

Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως, οι κονκάρδες φορέθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της ομάδας και όχι σε αγώνα ή επίσημη εκδήλωση του Μουντιάλ.

Η FIFA δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το περιστατικό, ενώ δεν είναι γνωστό αν η εθνική Ιράν σκοπεύει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις κονκάρδες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η εθνική Ιράν έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν παρόμοιες συμβολικές κινήσεις.

Τον Μάρτιο, πριν από φιλικό αγώνα με τη Νιγηρία, οι παίκτες στάθηκαν στον εθνικό ύμνο κρατώντας σχολικές τσάντες, σε αναφορά στα παιδιά που σκοτώθηκαν στο χτύπημα της 28ης Φεβρουαρίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, πριν από αναμέτρηση με την Κόστα Ρίκα, εμφανίστηκαν με φωτογραφίες θυμάτων του πολέμου, ανάμεσά τους και παιδιά, καθώς και εικόνες από αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις που είχαν υποστεί ζημιές στους βομβαρδισμούς.

Οι κινήσεις αυτές είχαν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το αν συμβαδίζουν με τους κανονισμούς της FIFA για τα πολιτικά μηνύματα στους αγωνιστικούς χώρους. Ωστόσο δεν ανακοινώθηκε κάποια πειθαρχική τιμωρία εις βάρος της ιρανικής ομοσπονδίας.

Με το Μουντιάλ να βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, μένει να φανεί αν οι κονκάρδες με το «#168» θα αποτελέσουν ακόμη ένα σημείο τριβής ανάμεσα στην εθνική Ιράν και τη FIFA.

Με πληροφορίες από The Athletic