Μουντιάλ 2026: Η Πορτογαλία διέλυσε το Ουζμπεκιστάν και ο Ρονάλντο έγραψε ιστορία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν και έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις.

Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του, πριν προσθέσει και δεύτερο προσωπικό τέρμα στη συνέχεια της αναμέτρησης. Η εμφάνισή του συνέβαλε καθοριστικά στην ευρεία επικράτηση των Πορτογάλων, οι οποίοι βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην πρόκριση στη φάση των «32».

Απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, ο 40χρονος επιθετικός έδειξε πολύ πιο αποτελεσματικός από ό,τι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το πρώτο του γκολ ήρθε ύστερα από κίνηση στο πρώτο δοκάρι και τελείωμα από κοντά μετά από χαμηλή σέντρα του Ζοάο Κανσέλο, ενώ στο δεύτερο εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που βρήκε πίσω από την άμυνα για να νικήσει τον τερματοφύλακα με ψύχραιμο πλασέ.

Ο ρόλος του Ρονάλντο πέρα από τα γκολ

Μετά την αναμέτρηση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος υποστήριξε ότι η επιρροή του Ρονάλντο στο παιχνίδι της Πορτογαλίας δεν περιορίζεται μόνο στα γκολ που πετυχαίνει.

Όπως ανέφερε, η παρουσία του αρχηγού της ομάδας αναγκάζει τις αντίπαλες άμυνες να προσαρμόζονται συνεχώς πάνω του, δημιουργώντας χώρους για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

«Ο Ρονάλντο ανοίγει χώρους στις άμυνες. Οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Αν εξετάσει κανείς τα τελευταία παιχνίδια, δημιουργεί περισσότερους χώρους από οποιονδήποτε άλλο παίκτη», δήλωσε ο Ισπανός προπονητής πριν από την αναμέτρηση.

Με τον Ρονάλντο να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα και την Πορτογαλία να παρουσιάζει αποτελεσματικότητα τόσο σε ανοιχτό παιχνίδι όσο και στις στατικές φάσεις, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δείχνει να αποκτά δυναμική καθώς πλησιάζει η φάση των νοκ άουτ αναμετρήσεων.