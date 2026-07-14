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Μουντιάλ 2026: Η ώρα του αποψινού πρώτου αγώνα των ημιτελικών

Ισπανία και Γαλλία αναμετρώνται για μια θέση στον τελικό της Κυριακής (19/7)

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Facebook Twitter
Ο Λαμίν Γιαμάλ/ Φωτογραφία: EPA
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Στην τελική ευθεία μπαίνει το Μουντιάλ 2026, με τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης να διεκδικούν μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Απόψε, Τρίτη 14 Ιουλίου, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 (ώρα Ελλάδας), με τις δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις να υπόσχονται μια σπουδαία ποδοσφαιρική «μονομαχία».

Η δράση συνεχίζεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όταν η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό, επίσης στις 22:00 (ώρα Ελλάδας).

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των ημιτελικών

  • Τρίτη 14 Ιουλίου (22:00): Γαλλία – Ισπανία
  • Τετάρτη 15 Ιουλίου (22:00): Αγγλία – Αργεντινή

Οι νικητές των δύο αναμετρήσεων θα αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου, διεκδικώντας το τρόπαιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

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