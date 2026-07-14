Μουντιάλ 2026: Η ώρα του αποψινού πρώτου αγώνα των ημιτελικών

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Μουντιάλ 2026, με τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης να διεκδικούν μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Απόψε, Τρίτη 14 Ιουλίου, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 (ώρα Ελλάδας), με τις δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις να υπόσχονται μια σπουδαία ποδοσφαιρική «μονομαχία».

Η δράση συνεχίζεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όταν η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό, επίσης στις 22:00 (ώρα Ελλάδας).

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Τρίτη 14 Ιουλίου (22:00): Γαλλία – Ισπανία

Τετάρτη 15 Ιουλίου (22:00): Αγγλία – Αργεντινή

Οι νικητές των δύο αναμετρήσεων θα αναμετρηθούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου, διεκδικώντας το τρόπαιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

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