Μουντιάλ 2026: Η NASA θα στείλει μια μπάλα στη Σελήνη αν οι ΗΠΑ κερδίσουν το τρόπαιο

«Πάμε ομάδα των ΗΠΑ, κάντε αυτό που πρέπει!» είπε ο επικεφαλής της NASA χθες και ενθάρρυνε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουντιάλ 2026, υποσχόμενος να στείλει μια μπάλα της διοργάνωσης στη Σελήνη σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου.

Με αφορμή το τουρνουά, το οποίο διεξάγεται εν μέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε Μεξικό και Καναδά, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει ήδη στείλει μια μπάλα της FIFA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Μουντιάλ 2026: Πώς η NASA θα στείλει μια μπάλα στη Σελήνη

Σε περίπτωση όμως, θριάμβου των Αμερικανών, η NASA θα κάνει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό βήμα, στέλνοντας μια άλλη μπάλα πολύ πιο μακριά, στη Σελήνη, δήλωσε ο διοικητής της υπηρεσίας, Τζάρεντ Άιζακμαν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Τρίτη (30/6).

Η μπάλα θα μεταφερθεί μαζί με επιστημονικά όργανα από ένα ρομποτικό όχημα, στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τη δημιουργία τα επόμενα χρόνια μιας βάσης στην επιφάνεια της Σελήνης.

«Είναι αρκετά ελαφριά και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με αυτόν τον όγκο, οπότε όλα εξαρτώνται από την εθνική ανδρών στο ποδόσφαιρο», συμφώνησε ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, υπεύθυνος της NASA για το πρόγραμμα της σεληνιακής βάσης.

Και απευθυνόμενος στους παίκτες πρόσθεσε: «Καλή τύχη λοιπόν!».

Μουντιάλ 2026: Τι δείχνει η στατιστική για το ζευγάρι του τελικού

Η φάση των «32» έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Καναδά να είναι η πρώτη ομάδα (νικώντας 1-0 τη Νότια Αφρική) που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους «16» της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Οι στατιστικολόγοι λοιπόν, έχουν πιάσει ξανά «δουλειά», αλλά όπως φαίνεται όποιος κι αν είναι ο προσομοιωτής, η Γαλλία έχει προσπεράσει κάθε άλλη ομάδα στις προβλέψεις για τον τίτλο.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta και τις 25.000 προσομοιώσεις του, οι «Μπλε» έχουν 18,7% πιθανότητες να πάρουν το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία τους, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα προκρίθηκε στη φάση των 16. Το ίδιο για το Football Meets Data και το 17%, αναφέρει το RMC.

Ακριβώς πίσω, η Αργεντινή έχουν 16,3% πιθανότητες για την Opta και 16% για το Football Meets Data. Ακολουθεί η Ισπανία (13,5% και 13%), η Αγγλία (9,7% και 12%) και η Βραζιλία (6,5% και 8%).

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο πιο πιθανός τελικός είναι το «ριμέικ» του Μουντιάλ 2022 με πιθανότητα 8% να συμβεί, μπροστά από Ισπανία-Αργεντινή με 6,5%, Γαλλία-Αγγλία με 5,8%, Αγγλία-Ισπανία με 4,7% και Βραζιλία-Γαλλία στο 4,1%, σύμφωνα με στοιχεία της Football Me Data.

Σημειώνεται επίσης, πως η Αργεντινή είναι η ομάδα που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να φτάσει στα προημιτελικά (70,5%), αρκετά μπροστά από τη Γαλλία (58,3%), την Ισπανία (54,4%) και την Αγγλία (53,7%).

Με πληροφορίες από TRT World, ΑΠΕ-ΜΠΕ