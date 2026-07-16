Μουντιάλ 2026: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που ο Μέσι κάνει μπάνιο τον Γιαμάλ

Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή (19/7), καθώς Αργεντινή και Ισπανία κοντράρονται στον μεγάλο τελικό για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Αργεντινή, με ανατροπή, κατάφερε να επικρατήσει -στον ημιτελικό της Τετάρτης- της Αγγλίας (1-2), την ώρα που η Ισπανία πέταξε εκτός τουρνουά το φαβορί Γαλλία με νίκη 2-0.

Ωστόσο, τόσο τις τελευταίες ημέρες, όσο και κατά τη διάρκεια του τελικού της Ισπανίας με την Αγγλία το 2024 για το Euro, μία φωτογραφία άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου: πρόκειται για το επίμαχο καρέ από το 2007, όπου φαίνεται ο 20χρονος, τότε, Λιονέλ Μέσι (αρχηγός της εθνικής Αργεντινής) να κάνει μπάνιο το μωρό Λαμίν Γιαμάλ (άσο της εθνικής Ισπανίας) στο περιθώριο φιλανθρωπικής καμπάνιας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιαμάλ, τόσο σε διασυλλογικό -καθώς αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα- όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, θεωρείται ο διάδοχος του Μέσι δεδομένου του κοινού τρόπου παιχνιδιού τους.

Μουντιάλ 2026: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία με τον Μέσι και τον Γιαμάλ το 2007

Τον Δεκέμβριο του 2007, ο Λιονέλ Μέσι ήταν μόλις 20 ετών και έκανε τα πρώτα του μεγάλα βήματα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Την ίδια περίοδο, ο φωτογράφος Ζοάν Μονφόρ απαθανάτισε τον Αργεντινό σταρ να κρατά και να κάνει μπάνιο σε ένα βρέφος πέντε μηνών, στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής φωτογράφισης που διοργάνωσαν το ίδρυμα της Μπαρτσελόνα και η εφημερίδα Diario Sport, με τα έσοδα να διατίθενται στη UNICEF και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις της Καταλονίας. Το μωρό εκείνης της φωτογραφίας ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ.

Εκείνη την εποχή, οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα φωτογραφίζονταν κάθε χρόνο με παιδιά και βρέφη για το φιλανθρωπικό ημερολόγιο. Από τις εκατοντάδες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, οι περισσότερες ξεχάστηκαν. Όχι όμως αυτή.

Η εικόνα επανήλθε στη δημοσιότητα το καλοκαίρι του 2024, όταν ο πατέρας του Γιαμάλ τη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τότε έγινε viral, καθώς απεικονίζει δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους δύο διαφορετικών γενεών του ποδοσφαίρου, πριν ακόμη γράψουν ιστορία.

«Ήταν μια δύσκολη φωτογράφιση», θυμάται ο φωτογράφος Ζοάν Μονφόρ μιλώντας στο The Athletic. «Ο Μέσι ήταν πολύ ντροπαλός τότε και στην αρχή δεν υπήρχε ιδιαίτερη αλληλεπίδραση. Σιγά σιγά όμως χαλάρωσαν όλοι και τελικά προέκυψε μια πραγματικά όμορφη φωτογραφία».

Ο ίδιος παραδέχεται πως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. «Τότε δεν μπορούσε κανείς να ξέρει ότι αυτό το μωρό θα γινόταν ο Λαμίν Γιαμάλ ή ότι ο Μέσι θα εξελισσόταν στον ποδοσφαιριστή που έγινε. Είναι μια σύμπτωση μία στο εκατομμύριο».

Σήμερα, ο Μέσι, οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, και ο 18χρονος πλέον Γιαμάλ ετοιμάζονται να βρεθούν για πρώτη φορά αντίπαλοι σε αγώνα, διεκδικώντας το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις εθνικές ομάδες της Αργεντινής και της Ισπανίας αντίστοιχα.

Μια φωτογραφία που κάποτε ήταν απλώς μέρος ενός φιλανθρωπικού ημερολογίου έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Με πληροφορίες από The Athletic