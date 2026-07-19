Μουντιάλ 2026: Η ιστορία πίσω από το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ

Εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο θα παρακολουθήσουν τον τελικο του Μουντιάλ 2026, το βράδυ της Κυριακής (19/7).

Πρωταγωνιστές της σημαντικότερης βραδιάς του ποδοσφαίρου θα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία) και Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή). Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν συνυπάρξει παλαιότερα, όχι στο γήπεδο, αλλά στα γυρίσματα διαφήμισης της UNICEF, με τον τότε 19χρονο Μέσι να κάνει μπάνιο τον Γιαμάλ, ο οποίος είναι μωρό.

Αυτό που όμως λίγοι γνωρίζουν είναι το πλήρες όνομα του αστέρα της Εθνικής Ισπανίας.

Όπως οι περισσότεροι Ισπανοί, ο Γιαμάλ, ο οποίος έκλεισε τα 19 του χρόνια τη Δευτέρα, έχει δύο επώνυμα - το ένα προέρχεται από τον πατέρα του και το άλλο από τη μητέρα του. Αυτά είναι Νασράουι και Εμπάνα.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με πολλούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές - μεταξύ αυτών ο πρώην προπονητής του στην Μπαρτσελόνα, Τσάβι, και ο συμπαίκτης του στην ομάδα, Πέδρι — ο Νο19 της Ισπανίας χρησιμοποιεί επαγγελματικά το μικρό του όνομα.

Στην περίπτωσή του, αυτό το μικρό όνομα αποτελείται από δύο μέρη, όπως συμβαίνει και με τον προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, έναν ακόμη πρώην άνθρωπο της Μπαρτσελόνα.

Τόσο στην Εθνική Ισπανίας όσο και στην Μπαρτσελόνα, το όνομα στο πίσω μέρος της φανέλας του γράφει: Λαμίν Γιαμάλ. Στο διαβατήριο και την εθνική του ταυτότητα, το πλήρες όνομά του αναγράφεται ως: Λαμίν Γιαμάλ Νασράουι Εμπάνα.

O Λαμίν Γιαμάλ με τους γονείς του και τον αδελφό του

Τι σημαίνει Λαμίν Γιαμάλ;

Το Λαμίν είναι ένα δημοφιλές αραβικό όνομα, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί ως «ειλικρινής» ή «αξιόπιστος». Προέρχεται από το Al Amin, έναν τιμητικό τίτλο που είχε αποδοθεί κάποτε στον προφήτη Μωάμεθ.

Το Γιαμάλ αποτελεί παραλλαγή του ευρέως χρησιμοποιούμενου αραβικού ονόματος Jamal, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί ως «ομορφιά», «χάρη» ή «γοητεία». Οι περισσότεροι που τον έχουν δει να παίζει ποδόσφαιρο πιθανότατα θα συμφωνούσαν ότι πρόκειται για ονόματα που του ταιριάζουν.

Και τα δύο ονόματα δεν θα ήταν ασυνήθιστα για ένα παιδί που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2007 από οικογένεια μεταναστών στην Καταλονία. Ο πατέρας του Γιαμάλ, Μουνίρ Νασράουι, γεννήθηκε στο Μαρόκο, ενώ η μητέρα του, Σέιλα Εμπάνα, γεννήθηκε στην Ισημερινή Γουινέα.

Λαμίν Γιαμάλ: Από ποιους πήρε το όνομά του;

Ωστόσο, η ανατροπή σε αυτή την ιστορία - όπως έχει μεταδοθεί ευρέως από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης - είναι ότι και τα δύο ονόματα επιλέχθηκαν από τους γονείς του συγκεκριμένου μωρού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς δύο φίλους τους.

Η Εμπάνα ήταν μόλις 16 ετών όταν γεννήθηκε ο Λαμίν και εκείνη και ο σύζυγός της δεν θα ήταν οι πρώτοι (ούτε οι τελευταίοι) νέοι γονείς που χρειάστηκαν οικονομική βοήθεια από ανθρώπους του περιβάλλοντός τους για να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες και τις αυξημένες ευθύνες.

Στην ιστορία αυτή, ανάμεσα σε εκείνους που πραγματικά στάθηκαν δίπλα τους όταν χρειάστηκε ήταν δύο άνδρες, οικογενειακοί φίλοι. Ο ένας λεγόταν Λαμίν και ο άλλος Γιαμάλ.

Από ευγνωμοσύνη για αυτή τη στήριξη, οι νέοι γονείς αποφάσισαν να ονομάσουν το παιδί τους Λαμίν Γιαμάλ Νασράουι Εμπάνα.

Σε ηλικία 12 ετών, άφησε το σπίτι του στις ακτές της Καταλονίας και εντάχθηκε στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, τη διάσημη La Masia. Έχει κατακτήσει τίτλους της La Liga με την Μπαρτσελόνα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 με την Ισπανία.

Το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα, που συμφωνήθηκε το 2025, φτάνει έως και τα 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ έχει επίσης συμφωνίες χορηγίας με παγκόσμιες εταιρείες όπως η Adidas, η American Eagle, η Visa, η Coca-Cola και η Beats by Dre.

Στην πορεία, ο Γιαμάλ έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο δύσκολα ήταν τα πρώτα του χρόνια, ιδιαίτερα για τους γονείς του, αλλά και για την οικογένεια και τους φίλους του στη γειτονιά Ροκαφόντα της καταλανικής πόλης Ματαρό, μια περιοχή με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας στην Ισπανία.

«Κοιτάξτε, η μητέρα μου με απέκτησε όταν ήταν 16 ετών», δήλωσε ο Γιαμάλ σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER στις αρχές Ιουλίου. «Ο πατέρας μου επίσης έπρεπε να βγει έξω και να ψάξει έναν τρόπο να ζήσει, μερικές φορές μαζεύοντας πράγματα από τους δρόμους, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι με φαγητό για εμάς. Για μένα, αυτή είναι πραγματική πίεση, όχι αυτό που έχω τώρα».

Ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός του με το «304» αποτελεί περήφανη αναφορά στα τρία τελευταία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της Ροκαφόντα, ενώ σε πολλές συνεντεύξεις του έχει μιλήσει για τις θυσίες των γονιών του ώστε να μπορέσει να κυνηγήσει το όνειρό του στο ποδόσφαιρο.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ πληροφορίες σχετικά με τους δύο οικογενειακούς φίλους των γονιών του, ενώ ούτε οι ίδιοι έχουν δώσει λεπτομέρειες για τη σχέση τους μαζί τους ή για τη συγκεκριμένη βοήθεια που προσέφεραν.

Με πληροφορίες από The Athletic