Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία νίκησε με 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά

Η Γαλλία προκρίθηκε στους «4» του Μουντιάλ 2026 μετά τη νίκη της επί του Μαρόκο με 2-0, βάζοντας δύο γκολ στο Β' ημίχρονο.

Η Γαλλία ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια το 1998 και το 2018 και έχει δημιουργήσει ακόμη μία ξεχωριστή ομάδα και συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2026.

Οι «τρικολόρ» έδειξαν ξανά ότι παραμένουν η ομάδα που όλοι καλούνται να νικήσουν στη φετινή διοργάνωση, επικρατώντας με εντυπωσιακό τρόπο 2-0 του Μαρόκου την Πέμπτη και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά ως η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει.

Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία έχει κατακτήσει δύο φορές το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Η Γαλλία έχει κατακτήσει επίσης δύο φορές το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ωστόσο τίθεται πλέον το ερώτημα αν ο Ντιντιέ Ντεσάν, στο τελευταίο του τουρνουά ως ομοσπονδιακός τεχνικός, έχει δημιουργήσει την κορυφαία ομάδα των «μπλε».

Αν κατακτήσει το τρόπαιο στις 19 Ιουλίου, τότε θα μπορεί να στηρίξει βάσιμα αυτόν τον ισχυρισμό, με τον άλλοτε μέσο της εθνικής Γαλλίας, Πατρίκ Βιεϊρά, ο οποίος αγωνίστηκε στον τελικό του 1998 απέναντι στη Βραζιλία, να υποστηρίζει ότι η σημερινή φουρνιά παικτών βρίσκεται ένα βήμα πριν από το μεγαλείο.

Μιλώντας στο ITV Sport, ο Βιεϊρά δήλωσε: «Μιλάμε για μία γενιά παικτών και όταν κοιτάς το ρόστερ και ιδιαίτερα τους επιθετικούς, ίσως πρόκειται για μία από τις καλύτερες όλων των εποχών, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί ποιοτικοί παίκτες, είναι πραγματικά απίστευτο».

A third straight Semi-final secured for France. 🇫🇷#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026

Η νίκη της Γαλλίας στη Βοστώνη ήρθε χάρη σε δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Κιλιάν Μπαπέ να ανοίγει το σκορ και τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, να ακολουθεί λίγο αργότερα με δεύτερο τέρμα.

Αυτά ήταν το 15ο και το 16ο γκολ της Γαλλίας στη φετινή διοργάνωση, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα μέχρι στιγμής, αν και απομένουν να διεξαχθούν ακόμη οι υπόλοιποι τρεις προημιτελικοί.

Το γκολ του Μπαπέ, που σημειώθηκε αφού νωρίτερα είχε δει πέναλτι του στο πρώτο ημίχρονο να αποκρούεται, ήταν το όγδοό του στο τουρνουά, επίδοση που τον έφερε στην κορυφή των σκόρερ μαζί με τον Λιονέλ Μέσι της Αργεντινής. Ωστόσο, ο Γάλλος προηγείται στην κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι», καθώς έχει περισσότερες ασίστ από τον Αργεντινό.

Ο Ντεμπελέ έφτασε πλέον τα πέντε γκολ στη διοργάνωση και η Γαλλία έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα τα τελευταία 50 χρόνια που έχει δύο ποδοσφαιριστές με πέντε ή περισσότερα γκολ στο ίδιο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τη Βραζιλία του 2002, όταν ο Ρονάλντο είχε σημειώσει οκτώ και ο Ριβάλντο πέντε.

«Η Γαλλία είναι η καλύτερη, η πιο τεχνική και η πιο επικίνδυνη επιθετικά ομάδα του τουρνουά», δήλωσε ο πρώην επιθετικός της Σκωτίας, Πατ Νέβιν, στο BBC Radio 5 Live.

«Δεν έχει μόνο μία απειλή. Διαθέτει δύο, τρεις, ακόμη και τέσσερις παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

Με πληροφορίες από BBC Sport