Μουντιάλ 2026: Η FIFA εισάγει νέα τεχνολογία για το οφσάιντ - Πώς θα λειτουργεί

Η καθυστερημένη υπόδειξη οφσάιντ από τους βοηθούς διαιτητές ενδέχεται σύντομα να αποτελεί παρελθόν, καθώς η FIFA παρουσίασε νέα τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στο Μουντιάλ 2026.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα εφαρμόσει ένα εξελιγμένο ημιαυτόματο σύστημα ανίχνευσης οφσάιντ για το VAR, το οποίο αναμένεται να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και να επιτρέπει στους βοηθούς διαιτητές να σηκώνουν τη σημαία άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την ολοκλήρωση της φάσης.

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος, οι βοηθοί θα λαμβάνουν ηχητική ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο όταν ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται περισσότερο από 10 εκατοστά σε θέση οφσάιντ.

Προηγούμενες εκδόσεις της τεχνολογίας ειδοποιούσαν τους αξιωματούχους μόνο όταν η παράβαση ξεπερνούσε τα 50 εκατοστά.

Παρά την τεχνολογική υποστήριξη, ο βοηθός διαιτητή θα εξακολουθεί να έχει τον τελικό λόγο για το πότε θα σηκώσει τη σημαία και θα διακόψει το παιχνίδι. Μάλιστα, θα μπορεί να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί αν θεωρεί ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, αν και η FIFA διαβεβαιώνει ότι έχουν ενσωματωθεί πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή λαθών.

Το νέο σύστημα, ωστόσο, δεν θα μπορεί να ανιχνεύει με απόλυτη ακρίβεια τις οριακές περιπτώσεις οφσάιντ, ενώ παρουσιάζει περιορισμούς όταν ποδοσφαιριστές βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος ή είναι πολύ κοντά μεταξύ τους.

Παράλληλα, η τεχνολογία αφορά αποκλειστικά τις αντικειμενικές περιπτώσεις θέσης οφσάιντ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φάσεις που απαιτούν ερμηνεία από τον διαιτητή, όπως όταν ένας παίκτης επηρεάζει αντίπαλο χωρίς να αγγίξει την μπάλα.

Η FIFA ελπίζει ότι αυτό θα μειώσει την απογοήτευση που νιώθουν φίλαθλοι και παίκτες και θα περιορίσει τον κίνδυνο τραυματισμών που οφείλονται σε περιττές φάσεις του παιχνιδιού, όταν πρόκειται να σηκωθεί η σημαία του οφσάιντ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σοβαρός τραυματισμός του επιθετικού της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τάιβο Αβονίγι, τον Μάιο του 2025. Ο Νιγηριανός τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά από σύγκρουση με το δοκάρι, σε φάση όπου ο βοηθός καθυστέρησε να υποδείξει οφσάιντ.

Μουντιάλ 2026: Τρισδιάστατα ψηφιακά ομοιώματα των ποδοσφαιριστών

Η FIFA ανακοίνωσε επίσης ότι θα δημιουργηθούν ρεαλιστικά τρισδιάστατα ψηφιακά ομοιώματα όλων των ποδοσφαιριστών με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ακρίβεια των αποφάσεων.

Συνολικά θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή σάρωση και των 1.248 ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, καθώς κάθε μία από τις 48 εθνικές ομάδες θα διαθέτει αποστολή 26 παικτών.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφισης των ομάδων και θα διαρκεί μόλις ένα δευτερόλεπτο για κάθε ποδοσφαιριστή, χωρίς να απαιτείται επανάληψή της.

Χάρη στη νέα αυτή τεχνολογία, οι τηλεοπτικές αναπαραστάσεις των φάσεων οφσάιντ στο Μουντιάλ του 2026 θα είναι πιο λεπτομερείς, σαφείς και ρεαλιστικές από ποτέ.

Με πληροφορίες από BBC Sport