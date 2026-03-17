Μουντιάλ 2026: Η FIFA δεν θα συμφωνήσει να μεταφερθούν οι αγώνες του Ιράν από τις ΗΠΑ στο Μεξικό

Η FIFA δεν προτίθεται να μεταφέρει τους αγώνες του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό, παρά το γεγονός ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον παγκόσμιο οργανισμό για τη μεταφορά των αγώνων της εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ιράν πρόκειται να διεξάγει δύο αγώνες στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ, αλλά η συμμετοχή του στο τουρνουά έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση λόγω των κοινών αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η «ζωή και η ασφάλεια» των Ιρανών ποδοσφαιριστών θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο αν ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που οδήγησε την Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (IFF) να κάνει προτάσεις για τη μεταφορά των αγώνων στο Μεξικό.

Προβληματισμός για τους αγώνες του Ιράν

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Wall Street Journal δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν είχε προσεγγίσει τη FIFA σχετικά με μια τέτοια κίνηση, ενώ ο πρόεδρος της IFF, Μεχντί Τατζ, φάνηκε να επιβεβαιώνει τις συνομιλίες δημοσιεύοντας στον λογαριασμό X της ιρανικής πρεσβείας στο Μεξικό: «Διαπραγματευόμαστε με τη FIFA για τη διεξαγωγή των αγώνων του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό».

Η FIFA απάντησε: «Η FIFA βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, για να συζητήσει τον προγραμματισμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026. Η FIFA προσβλέπει στο να αγωνιστούν όλες οι συμμετέχουσες ομάδες σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που έχει ανακοινωθεί».

Αρκετές πηγές στη FIFA επεσήμαναν ότι η μετακίνηση των αγώνων του Ιράν θα δημιουργούσε προβλήματα σε άλλες χώρες και θα προκαλούσε εμπορικά προβλήματα, καθώς έχουν ήδη πωληθεί εισιτήρια και έχουν συμφωνηθεί τα παγκόσμια προγράμματα μετάδοσης και οι συμφωνίες χορηγίας.

Το Βέλγιο, η Αίγυπτος και η Νέα Ζηλανδία είναι οι αντίπαλοι του Ιράν στον Όμιλο G. Ένας άλλος παράγοντας που περιπλέκει την κατάσταση είναι ότι το Ιράν θα συναντούσε τις ΗΠΑ στους 32 του Ντάλας, αν τερματίσει δεύτερο στον αντίστοιχο όμιλό του.

Η θέση της FIFA

Μια πηγή εξέφρασε την άποψη ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι ακραίων καταστάσεων, με κάθε πλευρά να προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα αναγκάσουν την άλλη να αποσυρθεί, ώστε να μπορούν να ρίξουν το φταίξιμο στον αντίπαλό τους, με τη FIFA να βρίσκεται στη μέση.

Η FIFA δεν αναμένεται να λάβει τελική απόφαση σχετικά με το Ιράν πριν από το συνέδριό της στο Βανκούβερ στις 30 Απριλίου, ενώ η επίσημη θέση της παραμένει ότι επιθυμεί τη συμμετοχή της χώρας.

Η FIFA έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίσει ποια χώρα θα αντικαταστήσει το Ιράν σε περίπτωση που αυτό δεν συμμετάσχει, σε μια περίπτωση που θα αποτελούσε την πρώτη αποχώρηση από το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την κλήρωση από το 1950.

Το Ιράκ είναι η επόμενη υψηλότερα καταταγμένη ασιατική ομάδα που δεν έχει προκριθεί, οπότε φαίνεται να είναι η επόμενη στη σειρά για να αντικαταστήσει το Ιράν, αν δεν περάσει τα πλέι-οφ μεταξύ ομοσπονδιών εναντίον της Βολιβίας ή του Σουρινάμ στο τέλος αυτού του μήνα.

Με πληροφορίες από Guardian