Μουντιάλ 2026: Η εθνική ομάδα του Ιράν έφτασε στις ΗΠΑ

Η εθνική ομάδα του Ιράν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή, στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ.

Παίκτες και προπονητικό team προσγειώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και παρέθεσαν συνέντευξη Τύπου την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η ιρανική αποστολή έφτασε μετά από μια σύντομη πτήση από την Τιχουάνα του Μεξικού, από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το προπονητικό της κέντρο. Σήμερα το Ιράν θα αναμετρηθεί με τη Νέα Ζηλανδία στο Στάδιο του Λος Άντζελες.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εκπροσωπώ το σπουδαίο, περήφανο και ισχυρό έθνος του Ιράν», δήλωσε μέσω διερμηνέα ο προπονητής της ομάδας, Amir Ghalenoei, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο στάδιο.

«Ελπίζω το ποδόσφαιρο να δώσει χαρά και απόλαυση και να φέρει πιο κοντά τους πολιτισμούς και τις χώρες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Iran's national soccer squad left their Tijuana base camp to a rousing send-off, with supporters lining five-deep on a packed sidewalk outside their hotel on the eve of their World Cup opener against New Zealand in Los Angeles https://t.co/uzTBYW4ViZ pic.twitter.com/Qr94cexBnF — Reuters (@Reuters) June 15, 2026

Ο αγώνας του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία για τον Όμιλο G θα διεξαχθεί υπό τη σκιά του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και της πρόσφατα ανακοινωθείσας ειρηνευτικής συμφωνίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη φόρτιση σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο χώρες που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Ιράν μετέφερε στα τέλη του περασμένου μήνα τη βάση του για το Μουντιάλ από αθλητικό κέντρο στην Αριζόνα στο Μεξικό, μετά τις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου. Πλέον η ομάδα είναι υποχρεωμένη να ταξιδεύει από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες για καθέναν από τους τρεις αγώνες της στη φάση των ομίλων.

Ο Ghalenoei δήλωσε ότι οι συνεχείς μετακινήσεις, καθώς και η άρνηση χορήγησης βίζας σε ορισμένα μέλη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, επηρέασαν αρνητικά την ομάδα.

Ahead of Iran’s World Cup opener, head coach Amir Ghalenoei was asked about representing Iran amid issues beyond football and the message he hopes the national team can send.



“We are here to compete and represent the great nation of Iran, both those inside the country and those… pic.twitter.com/dhCeq1DL7p — Farhad 🇮🇷🇮🇷 (@Farhadgol60) June 15, 2026

Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου πρόκειται να υπογραφεί σε επίσημη τελετή την Παρασκευή στην Ελβετία, όπως ανέφεραν μέσω κοινωνικών δικτύων ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Να μπει τέλος σε αυτό το καθεστώς»

Ενώ η αποστολή ταξίδευε προς το Λος Άντζελες, ομάδα διαδηλωτών που ζητούσε δημοκρατία στο Ιράν και καταδίκαζε την ιρανική κυβέρνηση πραγματοποίησε συγκέντρωση κοντά στο στάδιο.

Σε πλακάτ αναγραφόταν το σύνθημα: «Ούτε Σάχης, ούτε Μουλάδες στο Ιράν – Αλλαγή καθεστώτος από τους ίδιους τους Ιρανούς».

Από την πλευρά του, ο Ghalenoei τόνισε ότι οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας «δεν είναι άνθρωποι της πολιτικής».

«Είμαστε εδώ για να παίξουμε ποδόσφαιρο και να εκπροσωπήσουμε τον αξιοπρεπή λαό του Ιράν, είτε πρόκειται για τους Ιρανούς που ζουν στο Ιράν είτε για τη διασπορά των Ιρανών ανά τον κόσμο», δήλωσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Reuters

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