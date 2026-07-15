Μουντιάλ 2026: Η διάρκεια του ημιχρόνου και η εμφάνιση-έκπληξη

Το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026 την Κυριακή αναμένεται να διαρκέσει μεταξύ 20 και 25 λεπτών.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής θα πραγματοποιηθεί ένα σόου διάρκειας 11 λεπτών, στα πρότυπα του Super Bowl, με επικεφαλής τη Madonna, τη Shakira και το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS, στο New York New Jersey Stadium.

Παρότι πηγές από τη FIFA αναφέρουν ότι το ημίχρονο θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά, γίνεται επίσης λόγος για ένα εναλλακτικό σενάριο: να τηρηθεί το κανονικό 15λεπτο διάλειμμα του ημιχρόνου και στη συνέχεια να ακολουθήσει το προγραμματισμένο σόου των 11 λεπτών.

Οι Κανονισμοί του Παιχνιδιού, που καθορίζονται από το IFAB (Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών), προβλέπουν ότι οι παίκτες δικαιούνται διάλειμμα στο ημίχρονο «που δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά».

Το ημίχρονο του περσινού τελικού του Μουντιάλ, που επίσης διοργανώθηκε από τη FIFA και διεξήχθη στο Νιου Τζέρσεϊ, διήρκεσε συνολικά 24 λεπτά λόγω μιας μουσικής παράστασης με τους Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems και Emmanuel Kelly.

Μουντιάλ 2026: Όλες οι εμφανίσεις

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ο Justin Bieber προστέθηκε στο πρόγραμμα της κυριακάτικης παράστασης, στην οποία, εκτός από τους βασικούς καλλιτέχνες, θα συμμετάσχουν επίσης οι Burna Boy, Gustavo Dudamel και η χορωδία PS22 Chorus μαζί με τους Coldplay. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του σόου έχει αναλάβει ο τραγουδιστής των Coldplay, Chris Martin.

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 θα ξεκινήσει στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος), ενώ η τελετή λήξης θα αρχίσει στις 13:30 τοπική ώρα (20:30 ώρα Ελλάδος).

Οι Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams και IShowSpeed πρόκειται να εμφανιστούν στο πλαίσιο της τελετής, ενώ η Jennifer Hudson θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ισπανία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό νικώντας τη Γαλλία με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό, που διεξήχθη στο Ντάλας την Τρίτη (14/7).

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει είτε την Αγγλία είτε την Αργεντινή, οι οποίες αναμετρώνται σήμερα, Τετάρτη (15/7) στην Ατλάντα (22:00 ώρα Ελλάδος).

Με πληροφορίες από BBC Sports