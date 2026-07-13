Μουντιάλ 2026: Η αστυνομία διερευνά τον θάνατο του παίκτη της εθνικής ομάδας της Νότιας Αφρικής, Τζέιντεν Άνταμς

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διερευνά τον θάνατο του ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Νότιας Αφρικής στο Μουντιάλ, Τζέιντεν Άνταμς, μετά την ανακάλυψη της σορού του αυτό το Σαββατοκύριακο σε μια ιδιοκτησία στην πόλη του Κέιπ Τάουν.

Ο 25χρονος Άνταμς πέθανε δύο εβδομάδες αφότου βοήθησε τη Νότια Αφρική να προκριθεί για πρώτη φορά στη φάση των νοκ-άουτ ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την αιτία θανάτου.

Έρευνα για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή της Νότιας Αφρικής

«Η κεντρική αστυνομία του Κέιπ Τάουν κατέγραψε μια έρευνα για τη διερεύνηση του περιστατικού μετά την ανακάλυψη της σορού ενός 25χρονου άνδρα το Σάββατο», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση που απέστειλε στο Associated Press. «Οι περιστάσεις που περιβάλλουν το περιστατικό αυτό βρίσκονται υπό έρευνα».

Η αστυνομία ανέφερε ότι η σορός ανακαλύφθηκε σε μια ιδιοκτησία στη γειτονιά Schotsche Kloof του Κέιπ Τάουν γύρω στις 11 π.μ. το Σάββατο, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πατέρας του Άνταμς, Χουανίτο Άνταμς, δήλωσε την Κυριακή στον τηλεοπτικό σταθμό ειδήσεων της Νότιας Αφρικής eNCA ότι η οικογένεια περιμένει τα αποτελέσματα της αυτοψίας και δεν έχει ακόμη προγραμματίσει την κηδεία.

«Όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν ένας πρόωρος θάνατος. Η οικογένεια δυσκολεύεται να το αποδεχτεί», δήλωσε ο Χουανίτο Άνταμς. «Δεν θα είναι εύκολο να συνεχίσουμε. Ο κόσμος λέει ότι θα γίνει πιο εύκολο, αλλά δεν θα γίνει. Απλώς μαθαίνεις να ζεις με αυτό».

Η συμμετοχή του Άνταμς στο Μουντιάλ

Ο Άνταμς αγωνίστηκε και στους τρεις αγώνες της Νότιας Αφρικής στη φάση των ομίλων, όπου η ομάδα είχε την καλύτερη επίδοσή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν συμμετείχε στην ήττα με 1-0 από τον Καναδά στους 32, στις 28 Ιουνίου.

Ο υπουργός Αθλητισμού της Νότιας Αφρικής, Γκέιτον Μακένζι, δήλωσε ότι ο Άνταμς είχε αγωνιστεί στον αγώνα της ομάδας του στην φάση των ομίλων εναντίον της Τσεχίας λίγες ώρες αφότου έμαθε ότι η γιαγιά του είχε πεθάνει. Ο Μακένζι ζήτησε από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και συμπόνια» και να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με την αιτία του θανάτου του Άνταμς, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Αναφορά στον θάνατο του Άνταμς έγινε στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Αγγλίας και Νορβηγίας και Αργεντινής και Ελβετίας το Σάββατο.

Με πληροφορίες από NBC News