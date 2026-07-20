Μουντιάλ 2026: Η αγκαλιά Γιαμάλ στον Μέσι μετά τον τελικό και τα δάκρυα του αρχηγού της Αργεντινής

Η αγκαλιά του Λαμίν Γιαμάλ στον Λιονέλ Μέσι και τα δάκρυα του αρχηγού της Αργεντινής μετά τον μεγάλο τελικό ανήκουν, πλέον, στις στιγμές του Μουντιάλ 2026 που ξεχώρισαν

Ο αρχηγός της Αργεντινής- και για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών- αν και μετά το τελικό σφύριγμα παρέμεινε ανέκφραστος βλέποντας τους πανηγυρισμούς των Ισπανών αλλά εμφανώς συγκινημένος και στενοχωρημένος από το αποτέλεσμα δάκρυσε όταν παρέλαβε το μετάλλιο της δεύτερης θέσης μαζί με τους συμπαίκτες του και στη συνέχεια κάθισε μπροστά στο πέταλο που βρίσκονταν οι οπαδοί της Αργεντινής οι οποίοι τον αποθέωναν, ευχαριστώντας τον για όλα όσα έκανε για την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Ο Μέσι ήθελε να χαρίσει άλλο ένα Μουντιάλ στην Αργεντινή, στην τελευταία του «παράσταση» σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Μάλιστα, βίντεο δείχνει τον Γιαμάλ να κατευθύνεται προς το μέρος του Μέσι και να τον αγκαλιάζει.

Η αγκαλιά του Λαμίν Γιαμάλ στον Μέσι

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Η αγκαλιά του Φεράν Τόρες στον Μέσι

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Η στιγμή που δακρύζει ο Μέσι μετά τον τελικό

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Νικήτρια του Μουντιάλ 2026 η Ισπανία

Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση στον τελικό που διεξήχθη στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ. Δεκαέξι χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2010, όταν ο Αντρές Ινιέστα είχε χαρίσει το τρόπαιο στη «Ρόχα» με γκολ στην παράταση απέναντι στην Ολλανδία, ο Φεράν Τόρες ανέλαβε τον ρόλο του πρωταγωνιστή, σκοράροντας στο 106ο λεπτό και χαρίζοντας στην ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε την κορυφή του κόσμου.

Η αποβολή του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας αποδείχθηκε καθοριστική. Η Αργεντινή, που είχε επιλέξει ξεκάθαρα αμυντική προσέγγιση, επιδίωκε να οδηγήσει τον αγώνα στα πέναλτι, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά την ισπανική εστία. Με αριθμητικό μειονέκτημα στην παράταση, δεν κατάφερε να αντέξει την πίεση των Ισπανών, χάνοντας την ευκαιρία να διατηρήσει τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2022.

Το πρώτο ημίχρονο χαρακτηρίστηκε από χαμηλό ρυθμό και λίγες αξιόλογες φάσεις. Η Ισπανία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως δυσκολεύτηκε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της «Αλμπισελέστε». Οι σημαντικότερες ευκαιρίες ήρθαν από τον Γιαμάλ και τον Ογιαρθάμπαλ, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να επεμβαίνει αποτελεσματικά. Στην επανάληψη η εικόνα δεν άλλαξε. Οι Ίβηρες κυριάρχησαν, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες με τους Όλμο, Τόρες και Κουμπαρσί, όμως ο Μαρτίνες κράτησε όρθια την Αργεντινή με διαδοχικές αποκρούσεις. Ακόμη και στις καθυστερήσεις απέκρουσε εντυπωσιακά απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ, οδηγώντας τον τελικό στην παράταση.

Η αριθμητική υπεροχή της Ισπανίας αποδείχθηκε τελικά καθοριστική. Στο 106ο λεπτό ο Φεράν Τόρες βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 και χαρίζοντας στη «Ρόχα» τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της.

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