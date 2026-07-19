Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία κατέκτησε την τρίτη θέση, σε ματς με 10 γκολ

Σε έναν αγώνα που τα είχε όλα, συνδυάζοντας θέαμα και γκολ, η Αγγλία κατέκτησε την τρίτη θέση στο Μουντιάλ 2026 κερδίζοντας τη Γαλλία με συνολικό σκορ 6-4.

Η Αγγλία κέρδιζε με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο, προτού η Γαλλία φτάσει στην ανατροπή. Αυτή μάλιστα είναι και η δεύτερη καλύτερη θέση που παίρνει η Αγγλία στην ιστορία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την κατάκτηση του 1966.

Για τη Γαλλία ξεχώρισε ο Κιλιάν Εμπαπέ, που με δύο τέρματα έφτασε τα 10 συνολικά στην διοργάνωση και πήρε προβάδισμα για την κατάκτηση του χρυσού παπουτσιού.

Αγγλία - Γαλλία: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την Αγγλία, με τον Ράις να κλέβει την μπάλα και αφού διένυσε κάποια μέτρα, από τα αριστερά έκανε το πλασέ με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα στο βάθος της εστίας του Μενιάν κάνοντας το 1-0. Ο Τσερκί προσπάθησε να φέρει το ματς σε ισορροπία με ένα δυνατό σουτ από το ημικύκλιο αλλά ο Χέντερσον απέκρουσε.

Η Αγγλία μάλιστα κατάφερε να βρει και δεύτερο τέρμα με τον σκόρερ να ντύνεται δημιουργός. Πιο συγκεκριμένα, ο Ράις στο 18ο λεπτό εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά και ο Κόνσα νικώντας όλους τους αντιπάλους του στον αέρα, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Μενιάν.

Η Γαλλία επιχείρησε να αντιδράσει, με κύριο εκφραστή των φάσεών της τον Εμπαπέ, που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του από τα αριστερά και αφού συνέκλινε μέσα στην περιοχή δοκίμασε με το δεξί να μειώσει αλλά ο Χέντερσον στο 34′ απέκρουσε εντυπωσιακά.

Και αφού οι Γάλλοι δεν κατάφεραν να μειώσουν στο 37′ οι Άγγλοι διεύρυναν το προβάδισμά τους. Ο Ράσφορντ έφυγε από τα αριστερά σε μια φάση που όλη η Γαλλία ήταν μπροστά, αρχικά νικήθηκε από τον Μενιάν, ενώ στη συνέχεια ο Λακρουά έδιωξε πάνω στην γραμμή, ωστόσο αυτή η αντίδραση δεν αποδείχθηκε αρκετή για να αποσοβήσει το τρίτο γκολ, με τον Ράσφορντ να δίνει στον Σάκα και ο τελευταίος με πλασέ στην ανυπεράσπιστη εστία έκανε το 3-0.

Ο εξτρέμ της Άρσεναλ, με συρτό πλασέ νίκησε τον Μενιάν, και έκανε το 4-0, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ντεσάν να κάνει τέσσερις αλλαγές θέλοντας να διορθώσει την κακή εικόνα της ομάδας του και στο 48′ οι «τρικολόρ» έφτασαν στη μείωση του σκορ, με τον Ουπαμεκανό να κλέβει και να πασάρει στον Ολίσε ο οποίος με κάθετη ξυραφιά βρήκε τον Εμπαπέ, ο οποίος έκανε το 4-1.

Ο Εμπαπέ, στη συνέχεια, έδωσε πάσα στον Μπαρκολά που μπήκε μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Χέντερσον κάνοντας το 4-2. Με την συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα η Γαλλία έφτασε κοντά και σε τρίτο τέρμα με τον Ολίσε να διασχίζει αρκετά μέτρα με την μπάλα και να δοκιμάζει τα πόδια του αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 66′, ο Εμπαπέ άλλαξε την μπάλα με τον Ολίσε και με συρτό σουτ έκανε το 4-3. Το μομέντουμ είχε γυρίσει πλήρως στο ματς και στο 75′ η Γαλλία άγγιξε την ισοφάριση αλλά το πλασέ του Ολίσε μέσα από την περιοχή πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου στο 80′ έχασε νέα τεράστια ευκαιρία για την ισοπαλία, με τον Ολίσε να βρίσκεται αμαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι αλλά η προσπάθεια του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Και αφού ο Ολίσε κλώτσησε τις ευκαιρίες για το 4-4, ο Σάκα στο 87′ μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Σπενς από τον Γκουστό γράφοντας το 5-3, η Γαλλία όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη με τον Ντεμπέλε να κάνει το 5-4 στο 90+5′, που όσο απίστευτο και να φαίνονταν δεν ήταν το τελικό σκορ με τον Μπέλιγχαμ στο 90+8′ να κάνει το 6-4 για την Αγγλία.

Με πληροφοριες από ΕΡΤ