Μουντιάλ 2026: Η αφιέρωση του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Ντιόγκο Ζότα - «Ήταν εδώ μαζί μας»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι συμπαίκτες του αφιέρωσαν την πρόκριση της Εθνικής Πορτογαλίας στους «16» του Μουντιάλ, στον Ντιόγκο Ζότα που έφυγε από τη ζωή πριν από ένα χρόνο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Κροατία, ο αρχηγός της Πορτογαλίας, φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 21, που είχε σε όλη του την καριέρα ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής, και με δάκρια στα μάτια έδειξε προς τον ουρανό.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η αφιέρωση στον Ντιόγκο Ζότα

«Το ξέραμε πριν από το παιχνίδι ότι θα ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή», ήταν τα λόγια του Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο γηραιότερος παίκτης που σκοράρει σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Σημαίνει πολλά για εμάς το σημερινό, όχι μόνο γιατί κερδίσαμε αλλά και με τον τρόπο που ήρθε η πρόκριση», πρόσθεσε.

«Ξέραμε ότι ήταν μαζί μας σήμερα. Δεν θα μπορούσαμε να μη κερδίσουμε σήμερα, θέλαμε να τον τιμήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.», ήταν τα λόγια του στο Πορτογαλικό Sport TV.

Λίγο αργότερα, ο Ρονάλντο ανέβασε μια φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram, με εκείνον και όλη την αποστολή της Πορτογαλίας μαζί με τη φανέλα του Ζότα. «Κερδίσαμε για εμάς, για τον Ντιόγκο και για την Πορτογαλία», έγραψε στη λεζάντα.

Με πληροφορίες από το Fox Sport