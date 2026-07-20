Μουντιάλ 2026: «Gracias igual!» - Αποχαιρέτησαν τον Μέσι με χειροκροτήματα και δάκρυα

Την ευγνωμοσύνη τους προς τον Λιονέλ Μέσι εξέφρασαν εκατομμύρια οπαδοί της Αργεντινής, παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

«Vamos Argentina!» («Πάμε, Αργεντινή!»), «Gracias igual!» («Σας ευχαριστούμε, έτσι κι αλλιώς, παρότι δεν κερδίσατε») και «Gracias Seleccion!» («Ευχαριστούμε, Εθνική!») ακούγονταν να λένε σε μπαρ και δρόμους της χώρας, ξεσπώντας σε κραυγές υπερηφάνειας λίγο μετά το τέλος.

«Στην πραγματικότητα, νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτήν την ομάδα που έδωσε τα πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή», είπε ο Μάρκο Μόγια, ένας 37χρονος οδηγός διανομών, με τα μάτια του υγρά. Είχε παρακολουθήσει τον αγώνα με την οικογένειά του στον δρόμο, σε μια οθόνη εστιατορίου.

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Υπήρξε βέβαια, και θυμός «επειδή δεν παίξαμε καλά σήμερα», σύμφωνα με τον Πέδρο Μοντάνια, έναν 35χρονο δημόσιο υπάλληλο. Αλλά όλα διαλύονταν με κάθε εμφάνιση στην οθόνη του ηττημένου προσώπου του Μέσι, λαμβάνοντας ένα όρθιο χειροκρότημα. «Συνδέθηκε με μια γενιά. Υπήρχε ο Ντιέγκο, μετά αυτός, και ελπίζω να υπάρχει κι άλλος. Είμαι λυπημένος γιατί ήταν ένα τέλειο τέλος για αυτόν», πρόσθεσε.

Στις λεωφόρους πόλεων, αντηχούσαν πυροτεχνήματα, κόρνες αυτοκινήτων και τύμπανα μπάσου.

«Φτάσαμε στον τελικό, και αυτό δεν είναι μικρό κατόρθωμα! Η Αργεντινή έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες», δήλωσε χαμογελαστός ο Λουτσιάνο Ορτέγκα, ένας 20χρονος φοιτητής με το πρόσωπό του βαμμένο γαλάζιο και άσπρο. Και εκτός αυτού, «πολλοί άνθρωποι ήταν ήδη χαρούμενοι που νίκησαν την Αγγλία», τους αιώνιους αντιπάλους τους, στον ημιτελικό.

Ακόμη περισσότερο από ό,τι κατά τη διάρκεια ενός μήνα παγκόσμιας φρενίτιδας, χωρών που οδηγήθηκαν σε αποκλεισμό, το Μπουένος Άιρες είχε στολιστεί στα γαλάζια και τα άσπρα τις τελευταίες ημέρες, με φωτογραφίες παικτών και σημαίες παντού: σε βιτρίνες καταστημάτων, σε προσόψεις, μπαλκόνια, σε αυτοκίνητα, ακόμη και σε σκούτερ διανομής.

Μουντιάλ 2026: Το τεράστιο «ευχαριστώ» στον Μέσι

Σε μια χώρα με αμέτρητες τοιχογραφίες του Μαραντόνα- αλλά όλο και περισσότερο και του Μέσι- πολλές πόλεις και γειτονιές πήραν την πρωτοβουλία να φωνάξουν την υποστήριξή τους στην «La Seleccion» (εθνική ομάδα) από μακριά.

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Στο Ροζάριο, την πατρίδα του Μέσι που βρίσκεται 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μπουένος Άιρες, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να ευχαριστήσουν την ομάδα που έφτασε στον τελικό. «Έχουμε ήδη κερδίσει ένα κύπελλο, δεν θα αρχίσουμε να κλαίμε, πρέπει να γιορτάσουμε. Και ο Μέσι μας έχει ήδη ανεβάσει εκεί στην κορυφή του κόσμου», δήλωσε στο AFP ο Σέρχιο Ιραθάμπαλ.

Μάλιστα, μια γιγάντια φανέλα 22 μέτρων με τον αριθμό 10 και τις λέξεις «Ευχαριστούμε Λέο, είσαι θρύλος» αιωρείτο στον αέρα από έναν γερανό.

«Ευχαριστώ πολύ τους παίκτες...!!! Πάλεψαν μέχρι το τέλος. Η Αργεντινή είναι ακόμη στην κορυφή», σχολίασε ο πρόεδρος της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι στο X μετά τον αγώνα, ανακοινώνοντας ότι θα κηρυχθεί αργία.

Ο Μιλέι, ο οποίος είχε αποφασίσει να μην παραστεί στον τελικό αυτοπροσώπως για το γούρι, υπέδειξε αυτή την εβδομάδα ότι εάν η Ομοσπονδία το επιθυμεί, το προεδρικό μέγαρο Casa Rosada θα είναι διαθέσιμο και «κενό», δηλαδή χωρίς αυτόν, για έναν πιθανό χαιρετισμό από την «αλμπισελέστε» στο μπαλκόνι με θέα την Πλατεία Μαΐου.

Το 2022, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές έτυχαν μιας εξαιρετικής υποδοχής, πρωτοφανούς για τους Αργεντινούς, με 4 έως 5 εκατομμύρια ανθρώπους να παρατάσσονται στη διαδρομή του διώροφου λεωφορείου.

Μετά από λίγα χιλιόμετρα σε τέσσερις ώρες, η παρέλαση ολοκληρώθηκε με ένα ελικόπτερο να πετάει πάνω από τα πλήθη στο κέντρο της πόλης. Πολλές, εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και περισσότεροι, ετοιμάζονται να γιορτάσουν ξανά την εθνική ομάδα, και ιδιαίτερα τον Μέσι.

«Φυσικά και θα πάω, θα είμαι εκεί, θα τους περιμένω, για να τους ευχαριστήσω για όλες αυτές τις στιγμές», επιβεβαίωσε ο Μάρκο Μόγια, αναλογιζόμενος την απίστευτη πορεία από το 2021: δύο τίτλους Κόπα Αμέρικα, μια νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μια συμμετοχή σε τελικό Μουντιάλ: «Είμαι 37 ετών και, ειλικρινά, δεν ξέρω εάν θα ξαναζήσω ποτέ όλα αυτά».

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