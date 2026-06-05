Μουντιάλ 2026: Γιατί κινδυνεύει να γίνει το πιο «καυτό» στην ιστορία

Οι ποδοσφαιριστές και οι φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μουντιάλ 2026 ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με επικίνδυνα επίπεδα ζέστης και υγρασίας, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα που προκαλούν ανησυχία για τις συνθήκες διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Όπως αναφέρει ανάλυση των Financial Times, πολλές από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ 2026, μεταξύ αυτών το Μαϊάμι, το Ντάλας, το Χιούστον και η Ατλάντα, καταγράφουν συχνά ιδιαίτερα υψηλές τιμές του δείκτη WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature), ενός μέτρου που υπολογίζει όχι μόνο τη θερμοκρασία του αέρα αλλά και την υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και την ένταση του ανέμου.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι τιμές άνω των 28 βαθμών Κελσίου στον συγκεκριμένο δείκτη είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Στο Χιούστον, μάλιστα, οι μετρήσεις ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς σε σχεδόν τρεις από τις τέσσερις ημέρες του Ιουνίου και του Ιουλίου κατά την τελευταία δεκαετία.

Footballers and fans heading to the World Cup in the US face a dangerous combination of heat and humidity, with growing research highlighting the health effects of high 'wet-bulb globe temperatures'. https://t.co/1ZB7itXhl7 pic.twitter.com/daOJvG37B3 — Financial Times (@FT) June 5, 2026

Μουντιάλ 2026: Η κλιματική αλλαγή διακόπτει αγώνες

Οι προειδοποιήσεις δεν είναι θεωρητικές, όπως τονίζουν στο ίδιο δημοσίευμά τους οι Financial Times. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στις ΗΠΑ, αρκετοί αγώνες διακόπηκαν λόγω καταιγίδων, ενώ ποδοσφαιριστές παραπονέθηκαν για τις ακραίες θερμοκρασίες.

Ο Αργεντινός μέσος, Έντσο Φερνάντες είχε δηλώσει ότι αισθάνθηκε ζάλη και χρειάστηκε να ξαπλώσει εξαιτίας της αποπνικτικής ζέστης κατά τη διάρκεια αγώνα της Τσέλσι στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της επιστημονικής ομάδας World Weather Attribution, υπάρχει πιθανότητα μία στις τέσσερις κατά τη διάρκεια του τουρνουά να καταγραφεί δείκτης WBGT άνω των 30 βαθμών σε τουλάχιστον έναν αγώνα. Παράλληλα, περίπου το ένα τέταρτο των αγώνων αναμένεται να διεξαχθεί σε συνθήκες όπου ο δείκτης θα ξεπερνά τους 26 βαθμούς.

Some teams will face a much hotter path to the finals. https://t.co/Y7k0SEMa9B — Bloomberg (@business) June 5, 2026

Μουντιάλ 2026: Πού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος

Οι επιστήμονες εντοπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους στα γήπεδα του Μαϊάμι, της Φιλαδέλφειας, του Κάνσας Σίτι, της Βοστώνης και του Νιου Τζέρσεϊ. Αντίθετα, τα στάδια του Χιούστον, του Ντάλας και της Ατλάντα διαθέτουν κλιματισμό, ενώ άλλα δύο έχουν αναδιπλούμενες στέγες που μειώνουν την έκθεση στη ζέστη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γήπεδο του Μαϊάμι, το οποίο δεν διαθέτει ούτε κλιματισμό ούτε στέγη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως αρκετοί αγώνες εκεί θα διεξαχθούν υπό συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης.

Η FIFA έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγές στο πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026, μεταθέτοντας ορισμένες ώρες έναρξης αγώνων ώστε να αποφεύγονται οι πιο θερμές ώρες της ημέρας και καθιερώνοντας υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης. Ωστόσο, δέχθηκε επικρίσεις όταν αποφάσισε να απαγορεύσει στους φιλάθλους να μεταφέρουν δικά τους μπουκάλια νερού στα γήπεδα, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο τους αθλητές. Οι εκατοντάδες χιλιάδες θεατές που θα παρακολουθούν τους αγώνες ή θα βρίσκονται στις υπαίθριες ζώνες φιλάθλων ενδέχεται να είναι ακόμη πιο ευάλωτοι, ιδιαίτερα όσοι προέρχονται από ψυχρότερες χώρες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Καθώς η κλιματική αλλαγή αυξάνει σταθερά τη θερμοκρασία και την υγρασία σε πολλές περιοχές του πλανήτη, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι φαινόμενα ακραίας θερμικής καταπόνησης θα γίνονται ολοένα συχνότερα.

Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, ενώ τα περιστατικά ακραίων συνθηκών υγρής θερμότητας έχουν υπερτριπλασιαστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Όπως προειδοποιούν οι ερευνητές, σε έναν ολοένα θερμότερο κόσμο η ύπαρξη μεγάλων κλιματιζόμενων χώρων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης θα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διεξαγωγή μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων όπως το Μουντιάλ.

Με πληροφορίες από Financial Times